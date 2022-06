Nowy magazyn GLP przy węźle Kobyłka

Firma GLP zakończyła budowę centrum logistycznego tuż za wschodnią granicą administracyjną Warszawy, przy węźle drogi ekspresowej S8 Kobyłka. Budynek zaoferuje 35,5 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia.

Wśród najemców GLP Warsaw III Logistics Centre są już takie firmy jak Sanico i Mateus. W budynku jest jeszcze dostępna powierzchnia.

- Ukończenie tego projektu to istotne osiągnięcie w kontekście obecnej sytuacji rynkowej. GLP Warsaw III Logistics Centre gwarantuje sprawny dostęp do odbiorców zarówno w stolicy, jak i w całej wschodniej Polsce. Bliskość Warszawy to także atut dla pracodawców, którzy czerpią z puli wysoko wykwalifikowanych specjalistów – mówi Magdalena Górska-Wojtas odpowiedzialna za rozwój biznesu GLP w Warszawie i okolicach.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obserwujemy niesłabnący popyt na powierzchnie magazynowe w sąsiedztwie Warszawy, dlatego już prowadzimy budowę 24 tys. mkw. Warsaw V Logistics Centre w Natolinie, tuż obok węzła autostrady A2 Grodzisk Mazowiecki – dodaje.

GLP to międzynarodowa firma specjalizująca się w realizacji i zarządzaniu inwestycjami w obszarze logistyki, nieruchomości, infrastruktury, finansów oraz technologii. Działa w Brazylii, Chinach, Europie, Indiach, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wietnamie. Zarządzając aktywami o łącznej wartości ponad 120 mld dolarów.