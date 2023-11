Lancerto uruchomiło w Łańcucie nowy magazyn logistyczny. Obiekt o powierzchni aż 3 tys. mkw. przeznaczony jest do obsługi zamówień e‑commerce i platform marketplace.

Jest to już czwarty obiekt logistyczny, którym dysponuje Lancerto.

Nowa inwestycja powstała w odpowiedzi na dynamiczny rozwój sprzedaży online.

Sprzedaż online tylko w ostatnich trzech latach urosła o 500 procent.

Obiekt zlokalizowany jest w Łańcucie, w bardzo bliskim sąsiedztwie centrali firmy, a także dotychczasowego centrum logistycznego i zakładu produkcyjnego, w którym powstają ubrania marki. Budynek z ubiegłego wieku przeszedł pełną rewitalizację. Inwestycja w nowoczesny magazyn to kolejny krok w usprawnieniu logistyki Lancerto. Wszystko po to, aby dostarczyć klientom produkty w jak najkrótszym czasie i w doskonałym stanie.

Magazyn logistyczny w Łańcucie. Fot. Mat. pras.

Jest to już czwarty obiekt logistyczny, którym dysponuje Lancerto. Dzięki inwestycji powierzchnia magazynowa wzrosła do blisko 9 tys. mkw. Nowy magazyn przeznaczony jest do efektywnej obsługi kanału e-commerce i platform marketplace tj.: Zalando, Modivo, Allegro i Empik.

W nowym magazynie Lancerto zaprojektowano szereg innowacyjnych rozwiązań. Nowoczesna przestrzeń podzielona jest na dwa poziomy składowania – parter „0” i antresolę „1”. Takie rozwiązanie pozwala przechowywać dwa razy więcej produktów niż ma to miejsce w tradycyjnych magazynach.

W projekcie obiektu przewidziano specjalnie zaprojektowane strefy kompletacji przyjęć i wysyłek, które dodatkowo usprawnią pracę oraz pozwolą istotnie zaoszczędzić pozostałą przestrzeń.

Obiekt jest w pełni monitorowany i wyposażony w nowoczesne stanowiska do pakowania przesyłek pod kątem e-commerce, a także bardzo istotną dla sprawnej i jakościowej obsługi klienta - strefę zwrotów.

Magazyn Lancerto. Fot. Mat. pras.

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego magazynu z uwagi na stały wzrost liczby zamówień online. W ciągu ostatnich trzech lat nasz kanał e-commerce zanotował wyjątkowy wzrost o 500 procent. Ten dynamiczny rozwój wymaga wprowadzenia nowych, bardziej efektywnych rozwiązań logistycznych, które staną się możliwe dzięki naszej nowej, nowoczesnej inwestycji. Dzięki temu będziemy w stanie jeszcze szybciej dostarczać zamówienia naszym klientom, zapewniając optymalne warunki przechowywania produktów – mówi Michał Grochala, Brand Manager Lancerto.

Technologia budowy wykorzystana podczas modernizacji oraz izolacji samego budynku oraz dodatkowe wyposażenie m.in. nagrzewnice, pomogą utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność, co jest szczególnie istotne podczas przechowywania odzieży z naturalnych tkanin. Przygotowano też wygodne dla pracowników i efektywne strefy kompletacji przyjęć i wysyłek, które dodatkowo usprawnią pracę i pozwolą w znacznym stopniu zaoszczędzić przestrzeń.

Magazyn jest neutralny energetycznie a tym samym samowystarczalny pod względem energetycznym – na dachu obiektu zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 100 kW.

Magazyn wykorzystuje nowoczesne systemy – oprócz pełnego całodobowego monitoringu zastosowanie znajdą tutaj także Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP) oraz nowy system zarządzania magazynem – WMS.

Ten ostatni - zintegrowany system globalnego zarządzania procesami logistyki magazynowej - ułatwia i przyśpiesza znacząco pracę obecnym pracownikom, a także umożliwia maksymalne skrócenie czasu szkolenia nowo zatrudnionych osób.

Nowy obiekt to nie tylko powierzchnia magazynowa – obok pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania ubrań i akcesoriów Lancerto znajdą się tutaj także nowoczesne powierzchnie biurowe dla pracowników e‑commerce i marketingu oraz biura obsługi klienta i infolinii.

