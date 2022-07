Nowy magazyn Primavera Parfum kolejnym elementem przewagi konkurencyjnej

Wynajęcie nowoczesnej przestrzeni magazynowej w Panattoni Park Warsaw North II pozwoli Grupie umocnić pozycję krajowego lidera w wielokanałowej sprzedaży internetowej.

Primavera Parfum z powodzeniem wdraża strategię opartą na usłudze wielokanałowości, oferując swoim klientom szerokie spektrum kanałów sprzedaży (m.in. strefy marek, współpraca z marketplacami, dedykowane e-sklepy czy własne sklepy internetowe).

Dzięki tak szerokiej ofercie Primavera Parfum zapewnia pełne pokrycie rynku e-commerce, a przede wszystkim optymalizację sprzedaży przy pełnej kontroli poziomu cen.

Działalność oparta jest głównie na drop-shippingu, polegającym na przeniesieniu całego procesu wysyłki towaru na dostawcę.

W zeszłym roku spółka wysłała w tym modelu aż 860 tysięcy paczek. Utrzymanie dotychczasowych wzrostów oraz podniesienie jakości obsługi klientów wymagało zwiększenia mocy logistycznych. W tym celu Primavera zdecydowała się na przenosiny do znajdującego się tuż przy drodze ekspresowej S8 centrum logistycznego Panattoni Park Warsaw North II. Do dyspozycji firmy pozostaje 5,3 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, certyfikowanej w systemie BREEAM.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obsługujemy wszystkie kanały wysyłek paczek detalicznych, udostępniając ponad 30 tysięcy referencji naszym partnerom. Stajemy się największym w kraju i jedynym tak kompleksowym hubem e-commerce, a pozyskanie nowej powierzchni magazynowej pozwoli nam zwiększyć skalę działalności oraz poszerzyć portfolio dotychczasowych usług – twierdzi Jędrzej Karasek, dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum.

Cel – obsługa każdego klienta

Obecnie wydajność procesów logistycznych Grupy pozwala na wysyłkę nawet do 25 tysięcy paczek każdego dnia. Nowoczesna powierzchnia magazynowa umożliwia składowanie 60 tysięcy referencji, co przekłada się na około 6 milionów produktów. Według szacunków zarządu, większe moce logistyczne pozwolą generować Primaverze obroty na poziomie co najmniej 700 milionów rocznie. Korzyści odnoszą również Klienci. Dzięki dużej ilości wysyłanych paczek nowy najemca Panattoni zapewnia możliwość uzyskania atrakcyjnej stawki, współpracę na wysokim poziomie oraz efektywność sprzedaży.

Głównym celem spółki jest sprostanie obsłudze każdego podmiotu sprzedającego kosmetyki na rynku e-commerce.

– W gronie naszych klientów znajdują się duże sklepy internetowe oraz marketplace’y (zwane inaczej elektronicznymi platformami sprzedażowymi), ale otwieramy się również na tzw. pure players, czyli sklepy wyspecjalizowane w sprzedaży kosmetyków, gdzie ograniczeniem jest zbyt mała skala i brak możliwości inwestowania w logistykę, zaopatrzenie oraz zasoby ludzkie. My zapewniamy im "know-how", korzystne ceny transportu, logistyki, a także przejęcie odpowiedzialności za zakupy – dodaje Jędrzej Karasek.

Zwiększenie skali biznesu Primavery nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zaplecza technologicznego. Spółka od wielu lat systematycznie ulepsza swoje systemy informatyczne. W ostatnim czasie wydano blisko 5 milionów złotych na nowoczesne rozwiązania IT, dostosowane do potrzeb i modelu biznesowego Primavera Parfum. Dzięki stałej współpracy z firmami SoftwareMill oraz Scalac powstało oprogramowanie, które ułatwia szybką integrację z każdą platformą, a przy tym umożliwia sprawne adaptowanie się do nowych sytuacji na zmieniającym się rynku technologii.