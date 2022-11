Od listopada 2022 r. polski operator logistyczny, Rohlig Suus Logistics, uruchamia nowoczesny magazyn w Tarnowie Podgórnym.

Nowoczesny magazyn w Tarnowie Podgórnym ma powierzchnię ponad 36 tys. mkw.

Czterokrotnie zwiększa dotychczasowe możliwości operacyjne firmy w tym regionie.

Nowy obiekt, łączący funkcję magazynu logistycznego oraz nowoczesnego terminala przeładunkowego typu cross-dock, oferuje klientom kompleksową obsługę pełnego łańcucha dostaw. Magazyn posiada certyfikat BREEAM Excellent, świadczący, że projekt powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obiekt został wybudowany zgodnie z normą pożarową FM Global.

Nowy magazyn Rohlig Suus Logistics składa się z części logistycznej, zajmującej aż 28 tys. mkw. oraz przeładunkowej o powierzchni ponad 8 tys. mkw. Terminal cross-dock to 51 ramp oraz rampa betonowa, mogąca obsłużyć jednocześnie 10 samochodów ciężarowych bez naczepy. Istotnie rozbudowana została również część administracyjna (1,2 tys. mkw), zawierająca salę konferencyjną, specjalną strefę dla kierowców w biurze głównym oraz w części cross-dock, a także strefę chillout. Magazyn klasy A wyposażony jest w system VNA (Very Narrow Aisle) oraz umożliwia elastyczne zarządzanie miejscami paletowymi w zależności od bieżących potrzeb klientów.

Nowy magazyn Rohlig Suus Logistics składa się z części logistycznej oraz przeładunkowej.

W nowej inwestycji powstała również specjalnie zaprojektowana nowa, oddzielna od części administracyjnej, strefa odpoczynku kierowców. Posiada ona oddzielne wejście, a znajduje się w niej kuchnia, prysznice, pralkomat, ma także oddzielne wejście co jeszcze bardziej podnosi komfort i prywatność kierowców. Strefa jest czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Nowy magazyn jest naszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe usługi logistyczne w województwie wielkopolskim. Nie tylko zwiększamy dwukrotnie powierzchnię magazynową, ale również odnotowujemy czterokrotny wzrost zdolności operacyjnych w regionie. Co więcej, połączenie funkcji terminala przeładunkowego oraz magazynu logistycznego umożliwia nam zmniejszenie liczby operacji handlingowych, co przekłada się na bezpieczeństwo przesyłek i skraca czas realizacji zleceń. Tak kompleksowy obiekt, wyposażony również w agencję celną, znacznie zwiększa nasz potencjał w obszarze międzynarodowego transportu drobnicowego i całopojazdowego – mówi Katarzyna Rusin, dyrektor oddziału Rohlig Suus Logistics w Tarnowie Podgórnym.

Pod względem geograficznym Tarnowo Podgórne jest atrakcyjnym hubem dla operatorów logistycznych. Bliskość zachodniej granicy Polski oraz dobre połączenia drogowe sprawiają, że lokalizacja ta przyciąga coraz większą liczbę inwestorów.

Rohlig Suus Logistics konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, otwierając kolejny magazyn, spełniający najwyższe normy środowiskowe. Nowy obiekt posiada certyfikację BREEAM, świadczącą o tym, że został wybudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz że jest to budynek przyjazny dla pracowników i środowiska naturalnego. Szeroko rozbudowana sieć świetlików dachowych sprawia, że w ciągu dnia nie ma potrzeby korzystania z sztucznego światła. Dodatkowo, w obiekcie znajdują się również: instalacja fotowoltaiczna, strefy ładowania elektrycznych samochodów osobowych oraz oświetlenie LED z inteligentnym systemem sterowania (DALI).

Co więcej, firma oferuje również swoim klientom możliwość obliczenia śladu węglowego związanego z poszczególnymi operacjami logistycznymi. Teren zielony wokół nowego magazynu porastają wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów. Zieleń została podzielona na strefy m.in. łąki kwietne ze zróżnicowaniem gatunkowym na tereny podmokłe oraz tereny ze słoneczną ekspozycją, na terenie całej inwestycji zostały ustawione hotele dla owadów.

Nowy magazyn największego polskiego operatora logistycznego przystosowany jest do obsługi zróżnicowanych branż. Oddział posiada nie tylko certyfikację weterynaryjną, ale również jako jedyny w kraju ma rozbudowaną instalację tryskaczową na regałach, pozwalającą na wertykalne przechowywanie towarów ADR (towarów niebezpiecznych). Co więcej, obiekt ten jest jednym w województwie wielkopolskim składem celnym z miejscem uznanym, gdzie firmy mogą przechowywać towar w momencie niedopuszczenia produktów do obrotu przez Urząd Celny.

W Tarnowie Podgórnym obsługujemy firmy m.in. z branży elektronicznej, opakowaniowej oraz żywności dla zwierząt. Liczymy również na współpracę z rosnącymi w regionie przedsiębiorstwami z sektora spożywczego, budowlanego i obsługę e-commerce sklepów internetowych. Doskonałe skomunikowanie drogowe sprawia, że oddział ten będzie dla nas głównym hubem dla transportu międzynarodowego w tej części kraju – mówi Katarzyna Rusin, dyrektor oddziału Rohlig Suus Logistics w Tarnowie Podgórnym.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl