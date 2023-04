Firma Geplastyk jest częścią holdingu Construcciones Grávalos, założonego w 1946 r. w Hiszpanii. W Polsce prowadzi swoją działalność od 2005 roku – w Rąbieniu pod Łodzią znajduje się zakład produkcyjny firmy, w którym wytwarzane są elementy plastikowe do produkcji maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu, w tym dla sektora automotive oraz AGD. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Łódź jest od lat jednym z największych w naszym kraju zagłębi produkcji dużych artykułów gospodarstwa domowego – znajdują się tu fabryki światowych koncernów, takich jak BSH, Whirpool czy Miele, który ma zakład produkcyjny w Ksawerowie koło Łodzi. Pod uwagę brano także dobrą infrastrukturę drogową, która pozwala na optymalizację procesów logistycznych dla dostaw o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Powstająca w Konstantynowie Łódzkim hala magazynowa będzie miała wysokość 12 metrów i łączną powierzchnię 2,5 tys. mkw. Poza przestrzenią magazynową, w jej skład wejdzie cześć socjalna oraz pomieszczenia techniczne.

Ostatnie lata to szybki rozwój naszej działalności w Polsce. Systematyczny rozwój nowych projektów oraz rozszerzające się portfolio klientów sprawiły, że podjęliśmy decyzję o budowie hali magazynowej, która będzie zapleczem logistycznym dla znajdującego się w Rąbieniu naszego zakładu produkcyjnego. Cieszę się, że nowy obiekt wybuduje nam generalny wykonawca Commercecon, który nie dość, że ma świetną opinię na rynku, to jest też naszym sąsiadem. Nie mam więc wątpliwości, że będzie to bardzo udana współpraca - mówi Magdalena Bukarewicz, Dyrektor Zakładu Geplastyk Polska Sp. z o.o.