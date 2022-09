Tradycyjna wiecha zawisła nad nowym centrum logistycznym Zalando w Bydgoszczy wybudowanym przez Panattoni.

Nowe centrum logistyczne jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na szybsze dostawy dla rosnącej bazy klientów Zalando Lounge

Dwa obiekty Zalando, w Bydgoszczy i Białych Błotach, stworzą łącznie ponad 4 tys. miejsc pracy.

Polska, z pięcioma centrami logistycznymi Zalando, jest sercem rozwijającej się europejskiej sieci logistycznej firmy.

Nowe centrum logistyczne obsłuży klientów Zalando Lounge, odpowiadając na zwiększony popyt i rosnącą popularność oferty klubu zakupowego.

Centrum logistyczne w Bydgoszczy ma powierzchnię 140 tys. mkw., na którą składają się pomieszczenia logistyczne, biurowe oraz socjalne. W obiekcie zaimplementowane zostały liczne rozwiązania proekologiczne, takie jak zwiększona izolacja termiczna budynku, stacje ładowania samochodów elektrycznych, instalacje fotowoltaiczne na dachu, a także systemy zbierania i redystrybucji wody deszczowej opracowane zgodnie z normą BREEAM „Excellent”.

Na wybór Bydgoszczy i jej okolic do budowy nowych centrów logistycznych wpłynęły strategicznie korzystne położenie, blisko polskich klientów i innych okolicznych rynków, a także duży potencjał lokalnego rynku pracy. Znaczenie miał również dostęp do pozostałych obiektów Zalando, umożliwiający płynną koordynację działań. W tym miejscu należy dodatkowo podkreślić owocną współpracę z lokalnymi władzami oraz ich zrozumienie dla potrzeb inwestycyjnych Zalando.

Zalando świętuje zawieszenie wiechy na dachu nowego centrum logistycznego w Bydgoszczy, mat.pras.

Wraz z budową obu centrów logistycznych Zalando, w porozumieniu z lokalnymi władzami, podjęto dodatkowe inwestycje, w tym renowację infrastruktury i budowę nowych dróg w pobliżu obiektów firmy. Obie inwestycje przyczynią się również do rozwoju lokalnego rynku pracy, dając zatrudnienie ponad 4 000 osób, w tym do 3,5 tys. w Bydgoszczy i 800 w Białych Błotach.

- Cieszy mnie, że firma Zalando docenia wysoki potencjał inwestycyjny Bydgoszczy, na który składają się zarówno dogodna lokalizacja, jak też dostępność wykwalifikowanych pracowników i atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Jestem przekonany, że bliska współpraca pomiędzy naszym miastem a Zalando będzie korzystna dla Bydgoszczy i jej mieszkańców, a także stworzy wiele nowych możliwości dla całego regionu. Mam nadzieję na dalsze wzmacnianie naszych wspólnych działań w przyszłości - mówi Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy.

Piąty magazyn Zalando w Polsce

Nowe centrum logistyczne w Bydgoszczy to druga inwestycja tego typu Zalando w regionie. Od maja działa obiekt w Białych Błotach. Uruchomienie bydgoskiego centrum, które obsługiwane będzie przez partnera logistycznego, planowane jest na 2023 rok.

Pięć centrów logistycznych, w połączeniu z korzystną lokalizacją i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą, sprawiają, że Polska jest prawdziwym sercem naszej sieci logistycznej. Logistyka natomiast jest sercem Zalando i ma ogromny wpływ na nasze plany dalszego pogłębiania relacji z klientami, a tym samym stania się The Starting Point for Fashion. Cieszymy się, że poprzez nasze inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy, których do tej pory stworzyliśmy w Polsce 12 tys., możemy wspierać rozwój różnych regionów Polski - mówi Daniel Rogiński, dyrektor generalny CEE Zalando.

Inwestycja realizowana jest przez Panattoni, dewelopera, który dostarczył już 17 mln m kw. w Europie, z czego ok. 30 procent dla sektora e-commerce.

- Obiekt o powierzchni 140 tys. mkw. dla Zalando to kolejna duża inwestycja dla e-commerce zrealizowana przez Panattoni. Po raz kolejny procentuje nasze ogromne doświadczenie w realizacjach dla tego sektora, w tym liczne inwestycje dostarczone dla branży odzieżowej, działającej w e-handlu. Dzisiejsze zawieszenie wiechy to potwierdzenie sprawnie prowadzonego procesu budowy, który Panattoni gwarantuje nawet w trudnych i niepewnych czasach. Teraz, kiedy realizacja jest już na zaawansowanym etapie, możemy podziwiać jej rozmiar i wyobrazić sobie możliwości jakie będzie za sobą nieść. Mamy nadzieję, że owocna współpraca przy tej realizacji to zapowiedź kolejnych - mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Centra logistyczne w Bydgoszczy i Białych Błotach to kolejne inwestycje Zalando w Polsce po obiektach w Gryfinie, Olsztynku i Głuchowie (Łódź).

Zalando Lounge w tym roku rozszerzyło swoją działalność na 3 nowe rynki: Litwę, Słowację i Rumunię (obecnie dostępne jest na 17 rynkach w całej Europie).

