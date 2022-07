Nowy najemca postawił na Segro Logistics Park Poznań

Firma Segro wynajęła firmie Vilmorin Garden 10,5 tys. mkw. powierzchni.

Najemca zajmie przestrzeń w nowym, oddanym w 2021 roku obiekcie w Segro Logistics Park Poznań, Komorniki.

Nie jest to pierwsza współpraca firm.

Vilmorin Garden, należący do francuskiej firmy Vilmorin Jardin, zajmuje się konfekcjonowaniem i dystrybucją nasion kwiatów, warzyw i ziół, a także cebulek kwiatowych oraz wysokiej jakości mieszanek traw dostarczanych przez największego na świecie producenta, duńską firmę DLF. Firma jest wieloletnim klientem Segro Logistics Park Poznań, Komorniki i od pewnego czasu skaluje działalność w nowo wybudowanym obiekcie, na podstawie umowy typu pre-let na 10,5 tys. mkw. powierzchni.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Segro, która od lat nieprzerwanie dostarcza wysokiej jakości usługi. Wsparcie dedykowanych Kierowników ds. Technicznych i Nieruchomości, a także atrakcyjna lokalizacja parku znacznie ułatwiają nam codzienną działalność. Były to główne czynniki, które skłoniły nas do przedłużenia umowy w ubiegłym roku - mówi Władysław Peter, prezes zarządu Vilmorin Garden.

W 2020 roku, dzięki pozyskaniu nowych terenów przez dewelopera, Segro Logistics Park Poznań, Komorniki powiększyły się o blisko 7 ha, a w 2021 roku zakupiono kolejną działkę o powierzchni 5,5 ha, która daje możliwość wybudowania prawie 24,3 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej i zwiększa potencjał parku o ponad 244 tys. mkw.

Długoterminowa umowa z Vilmorin Garden utwierdza nas w przekonaniu, że prowadzone przez nas działania są satysfakcjonujące dla naszych klientów. Nowszy magazyn, doskonała lokalizacja parku w Komornikach pod Poznaniem oraz bliskość autostrady A2 zdecydowanie ułatwiają rozwój biznesu - podkreśla Waldemar Witczak, Dyrektor Segro w Poznaniu, Centralnej Polsce i Warszawie.

Segro Logistics Park Poznań, Komorniki położony jest w bliskiej odległości od Poznania (10 km), przy skrzyżowaniu autostrady A2 i drogi krajowej nr 5 z Poznania do Wrocławia. Gwarantuje to doskonałe połączenie z innymi regionami Polski oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników.