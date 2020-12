Nowy najemca w centrum logistycznym GLP

GLP podpisał umowę wynajmu 10 tys. mkw. powierzchni w GLP Wrocław IV Logistics Centre z firmą Dongshin, wytwarzającą m.in. części metalowe do pojazdów elektrycznych.

Dongshin to podwykonawca koncernu LG, zaopatrujący czołowych producentów samochodów na świecie. Umowa z GLP została zawarta na trzy lata. Wynajęta przestrzeń charakteryzuje się zwiększoną nośnością podłogi, jest wyposażona w 13 doków i bramę wjazdową. Do dyspozycji najemcy jest 60 miejsc parkingowych. Świetliki w suficie zapewniają doświetlenie hali naturalnym światłem, co wpływa na mniejsze zużycie energii elektrycznej.

GLP Wrocław IV Logistics Centre jest położone w granicach Wrocławia, zapewniając łatwy dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, liczącej około 1,2 mln pracowników. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji publicznej oraz dwa węzły drogowe: Wrocław-Bielany i Wrocław-Zachód. Przebiegające przez nie autostrady A4 i A8 umożliwiają swobodny transport towarów na terytorium całej Polski, a także do Niemiec i Czech. Na terenie parku znajduje się też pierwsza pasieka GLP w Polsce.

Część GLP Wrocław IV Logistics Centre przeznaczona na działalność produkcyjną jest dostosowana do potrzeb nowoczesnych dostawców sektora motoryzacyjnego. Wśród najemców parku jest również firma Gestamp, międzynarodowy projektant i producent komponentów metalowych, który niedawno przedłużył umowę najmu o kolejne dziesięć lat.

Michał Szczepaniak, GLP, komentuje: “Z przyjemnością witamy firmę Dongshin w gronie użytkowników rosnącego portfolio nieruchomości GLP. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca pomoże klientowi rozwijać działalność, która odpowiada na coraz większy popyt na podzespoły do pojazdów elektrycznych”.

W transkacji wynajmu firmę Dongshin wspierała wiodąca firma doradcza Colliers International.

- Biorąc pod uwagę specyfikę procesu produkcji Dongshin, jestem przekonany, że GLP Wrocław IV Logistics Centre to doskonała lokalizacja dla tej firmy. Obiekt zapewnia najwyższy standard produkcyjny, w tym znacznie wzmocnioną posadzkę, przygotowaną pod prasy. Dodatkowym atutem jest doświadczenie dewelopera we współpracy z klientami z branży automotive, wymagającymi odpowiedniej wiedzy technicznej – mówi Filip Deleżyński z Colliers International.

GLP prowadzi już także wynajem powierzchni we Wrocław V Logistics Centre, którego budowa wkrótce rozpocznie się w podwrocławskich Magnicach. W skład projektu wejdzie docelowo pięć budynków magazynowych o łącznej powierzchni 240 000 mkw.