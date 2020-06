Nowy najemca w Gate One Business Park. To jedna z największych tego typu transakcji w Warszawie

Savills Investment Management podpisał nową umowę najmu w kompleksie magazynowo-biurowym Gate One Business Park w Warszawie. Najemcą 21 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni w budynku Gate Two, została międzynarodowa firma, świadcząca usługi z zakresu data center. Umowa została zawarta na okres 15 lat.

Gate One Business Park to zlokalizowany w Warszawie kompleks logistyczno-biurowy. Inwestycję tworzą dwa budynki o łącznej powierzchni 40 000 mkw., które można przeznaczyć zarówno na jednostki magazynowe, jak i nowoczesne biura. Infrastruktura parku obejmuje 273 miejsca parkingowe (w tym 20 dla samochodów ciężarowych) oraz 56 ramp załadunkowych i bram wjazdowych. Obiekty położone są przy ul. Modularnej i Działkowej, na terenie warszawskiej strefy przemysłowej, zaledwie 5 km od Międzynarodowego Lotniska Chopina. Ich lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum miasta i dogodny dostęp do obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S8. Wśród najemców centrum, zarządzanego przez Savills Investment Management znajdują się m.in. Mary Kay, Argus, P4, Rajapack, Johnson Health Tech.

- W 2019 roku podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu gruntownego remontu jednego z budynków kompleksu i dostosowaniu go do nowoczesnych standardów rynkowych. Wdrożone przez nas rozwiązania zaowocowały pełnym wynajęciem obiektu i rekordową transakcją. Umowa zawarta na 15 lat jest pierwszym tak długim najmem w lokalizacji miejskiej na warszawskim rynku magazynowym. Jest to również jedna z pierwszych tak znaczących (21 000 mkw.) umów najmu zawartych w Polsce z firmą świadczącą usługi z zakresu data center. Rekordowa skala transakcji stanowi dla nas szczególny powód do dumy - mówi Julia Racewicz, Senior Asset Manager, Savills Investment Management.

Podczas transakcji Savills Investment Management reprezentowała firma Panattoni Europe, natomiast najemcy doradzało CBRE.

- Wynajem ponad 20 tys. mkw. na potrzeby data center to jedna z największych tego typu transakcji w Warszawie. Nasz klient poszukiwał powierzchni bardzo specyficznej oraz dostosowanej do potrzeb centrum kolokacji danych, którą znalazł w kompleksie Gate One Business Park. Długoterminowa umowa pokazuje duże zaufanie naszego klienta zarówno do Polski, Warszawy jak i wybranej lokalizacji. Bardzo ważnymi elementami umożliwiającym ulokowanie projektu w kompleksie Gate One Business park były elastyczność wynajmującego oraz otwartość na zrozumienie potrzeb najemcy. Jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, że mogliśmy reprezentować najemcę w tym procesie - mówi Kamilla Joszczuk, Associate Director w Dziale Wynajmu Powierzchni Przemysłowo-Logistycznych CBRE.