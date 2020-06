Nowy najemca w magazynie Panattoni

- Szeroka gama produktów w ofercie naszej firmy wymaga sprawnego prowadzenia operacji logistycznych. Kluczowy jest przy tym wynajem powierzchni w nowoczesnych i doskonale zlokalizowanych inwestycjach magazynowych, a te wymagania spełnia projekt S5 Wrocław North Gate. Ponadto, jest on doskonale skomunikowany z Wrocławiem, co przełoży się na komfortowy dojazd pracowników do naszego magazynu - mówi José Carlos Oliveira, CEO, Elastron.

Wrocławski rynek jest czwartym pod względem podaży powierzchni magazynowej w Polsce. Dotychczas zrealizowane tutaj inwestycje oferują już prawie 2,5 mln mkw.



O atrakcyjności inwestycyjnej Wrocławia świadczy fakt, że na koniec pierwszego kwartału deweloperzy oddali tutaj do użytku 180 000 mkw. powierzchni, co było najlepszym rezultatem wśród wszystkich lokalizacji magazynowych w Polsce. W budowie pozostawało natomiast 200 tys. mkw., z czego 50 proc. powierzchni powstawało na zasadach spekulacyjnych. Świadczy to o dużym zaufaniu inwestorów w stosunku do wrocławskiego rynku, które jest dodatkowe wzmacniane nowymi umowami najmu podpisywanymi w tym regionie. Najlepszym tego przykładem jest transakcja Elastron w magazynie Panattoni - komentuje Klaudia Dąbroś, Konsultant w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych, JLL.