MDC² i Generali Real Estate, poprzez paneuropejski fundusz Generali Real Estate Logistics Fund, GRELF, sfinalizowały najem budynku o powierzchni 36,2 tys. mkw. w ramach MDC² Park Kraków South.

MDC² Park Kraków South tworzą trzy budynki dystrybucyjno-logistyczne o planowanej łącznej powierzchni GLA ponad 90 tys. mkw. położone na działkach o łącznej powierzchni 19 hektarów.

Generali Real Estate i MDC² wynajęły 36,2 tys. mkw. w MDC² Park Kraków South firmie z sektora technologii medycznych.

Projekt jest strategicznie zlokalizowany w Skawinie, 13 km od centrum Krakowa i niecałe 2 km od węzła autostrady A4.

Właścicielem projektu jest Generali Real Estate (poprzez paneuropejski Generali Real Estate Logistics Fund, GRELF), specjalizujący się w inwestycjach w sektorze logistycznym w całej Europie i zarządzany przez Generali Real Estate SpA Società di Gestione Delrisparmio. Deweloperem projektu jest MDC².

Zgodnie z założeniami spółki Generali Real Estate, która w całym swoim europejskim portfolio koncentruje się na inwestycjach zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz strategią MDC², skoncentrowaną na ESG, przedsięwzięcie zostało zaprojektowane i zrealizowane z uwzględnieniem najlepszych praktyk w kontekście ochrony środowiska.

Podobnie jak w przypadku innych swoich projektów, MDC² certyfikuje budynki MDC² Park Kraków South do standardu BREEAM New Construction na poziomie Excellent. Wszystkie budynki realizowane przez MDC² spełniają wymogi zrównoważonego budownictwa. 95 proc. materiałów budowlanych w projekcie nadaje się do recyklingu, dachy budynków są zaprojektowane w sposób ułatwiający instalację paneli fotowoltaicznych, a w okolicy zaplanowano zróżnicowane biologicznie tereny zielone oraz strefę sportu i odpoczynku o nazwie Rest&Move.

– Z radością witam spółkę z branży technologii medycznych wśród najemców w naszym nowym projekcie magazynowym w Skawinie – powiedziała Katarzyna Dudzik, Development Director w MDC².

– Fakt, że jedna z czołowych firm na światowym rynku technologii medycznej wybrała MDC² Park Kraków South świadczy o jakości projektu, będącego w stanie sprostać wymaganiom każdego klienta, dzięki innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom. – dodał Pierre-David Baylac, Head of Logistics w Generali Real Estate.

Podczas transakcji usługi doradcze świadczyły spółki GT Law, Clifford Chance i JLL.

