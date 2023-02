Spółka Kucera Logistics Group zdecydowała się na otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego w Panattoni Park Pruszków V.

Nowe centrum logistyczne Kucera Logistics Group jest zlokalizowane w Pruszkowie.

Spółka Kucera Logistics Group od 2005 roku świadczy usługi transportowe, w szczególności transport międzynarodowy w relacji Polska – Niemcy oraz usługi z zakresu krajowej dystrybucji i magazynowania.

Jej zespół tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży TSL m.in. specjaliści od spedycji czy planowania logistyki.

W nowej lokalizacji najemca zajmie prawie 3,3 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. W transakcji firmę Kucera Logistics Group reprezentowało AXI IMMO.

- Zwiększenie zapotrzebowania na różne usługi transportowe klientów z naszego portfolio wpłynęło na decyzję o rozwoju działalności operacyjnej umożliwiającej funkcjonowanie zarówno w województwie mazowieckim, jak i w północno-wschodniej części Polski. Otwarcie nowego centrum logistycznego w Pruszkowie służy przede wszystkim budowie lokalnej bazy logistycznej do ekspansji i zwiększenia widoczności marki Kucera Logistics Group w tych regionach. Magazyn pod Warszawą zapewnia nam dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników, a jego lokalizacja przy autostradzie A2 umożliwia szybki i dobry dojazd do centrali pod Poznaniem - wyjaśnia Michał Kucera, prezes zarządu Kucera Logistics Group.

Magazyn dopasowany do operacji logistycznych

Najemca zajmie 3135 mkw. powierzchni magazynowej i logistycznej, którą uzupełni 110 mkw. części biurowo-socjalnej.

Klient bardzo jasno sprecyzował swoje oczekiwania wobec nowego centrum dystrybucyjnego, w wyniku czego poszukiwaliśmy magazynu, który będzie m.in. dysponować dużą liczbą doków. Z kolei przez chęć dość szybkiego rozpoczęcia operacji logistycznych wśród preferowanych parków znalazły się te dostępne od ręki. Oferta przygotowana przez Panattoni znalazła się najbliżej oczekiwań Klienta. Dodatkowo gwarantowała mu dobrą widoczność logo z autostrady A2 - dodaje Rafał Jełowicki, Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

- Panattoni Park Pruszków V to jedna z naszych najnowszych inwestycji magazynowych w regionie mazowieckim. To centrum dystrybucyjne, które w założeniu miało spełniać wszystkie wymagania operatorów logistycznych czy firm z branży TSL. Niewątpliwie wśród zalet inwestycji należy wskazać bardzo dobrą widoczność i ekspozycję centrum logistycznego z autostrady A2 oraz relatywnie niewielką odległość od Warszawy i Pruszkowa, która zapewnia niemal nieograniczony dostęp do wykwalifikowanych kadr - podkreśla Maciej Skurczyński, Leasing Manager w Panattoni.

Nowoczesny park logistyczny pod Warszawą

Panattoni Park Pruszków V (Ulma) to nowoczesne centrum logistyczne klasy A, które oferuje 13520 mkw. w elastycznych w aranżacji modułach magazynowych. Inwestycja została wyposażona w innowacyjne rozwiązania technologiczne i ekologiczne. Wśród nich znajdują się m.in. energooszczędne oświetlenie LED, panoramiczne, uchylne okna czy przeszklenia zwiększające dostępność naturalnego światła. Potwierdzeniem wysokiego standardu jest uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja zlokalizowana pod Pruszkowem znajduje się vis-a-vis autostrady A2 oraz 25 km od lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl