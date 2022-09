Nowy najemca w rzeszowskim parku logistycznym LCube

Wiodący dostawca opakowań wysyłkowych, firma Kartony24.eu – wynajęła około 5 tys. mkw. powierzchni magazynowej w drugim etapie inwestycji LCube Logistic Park Rzeszów.

Umowa została zawarta na pięć lat.

LCube to deweloper, który realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów, poprzez średnie magazyny, po tradycyjne big boksy w parkach logistycznych.

Kartony24.eu to jeden z liderów zaopatrzenia rynku e-commerce w opakowania wysyłkowe. Posiada szeroką, stale dostępną ofertę kartonów i pudełek wysyłkowych oraz materiałów do pakowania. Zamówienia są realizowane do 24 godzin. Jedną z flagowych linii produktów są opakowania dedykowane do konkretnych rozwiązań firm kurierskich, jak np. paczkomaty.

Wybierając lokalizacje na nasze inwestycje, staramy się podążać za potrzebami naszych partnerów i potencjalnych najemców. Rynek w Rzeszowie, nie jest może największy w Polsce, ale mamy na nim do czynienia z dużym popytem, dzięki czemu komercjalizacja naszych obiektów przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy przekonani, że lokalizacja naszego projektu w Rzeszowie, zaledwie kilometr od międzynarodowego lotniska w Jesionce, oraz z bezpośrednim połączeniem z autostradą A4, umożliwi naszemu najemcy szybki rozwój biznesu – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.

LCube Logistic Park Rzeszów składa się z dwóch hal, które w sumie zaoferują najemcom około 25 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej i biurowej. Pierwsza, mniejsza hala została oddana już do użytku. W drugim etapie inwestycji powstaje magazyn o powierzchni 18 800 mkw. oraz biura o powierzchni około 1 000 mkw. Obydwie hale oferują powierzchnię klasy A, o najwyższym standardzie odporności ogniowej, powyżej 4000 MJ. Wewnątrz i na zewnątrz budynków zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie typu LED, a obiekt został zaprojektowany zgodnie z kryteriami certyfikacji w systemie BREEAM.



Obecnie wykorzystywana baza logistyczna była czynnikiem w pewnym stopniu nas ograniczającym, dlatego też mając na uwadze dobro naszej firmy, jej dalszy rozwój i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, podjęliśmy decyzję o zmianie lokalizacji. Propozycja firmy LCube Logistic okazała się bardzo korzystnym rozwiązaniem – zarówno w kwestii lokalizacji, jak i rozwiązań infrastrukturalnych centrum logistycznego. Mamy głęboką nadzieję, że dzięki tej zmianie Kartony24 będą działać jeszcze bardziej efektywnie i szybko reagować na zmieniające się trendy rynkowe – mówi Gabriela Kasprzyk, członek zarządu, Kartony 24.eu.

W negocjacjach Lcube wspierała także jako doradca, firma prawnicza Legal Hub.

Negocjacje przebiegły bardzo sprawnie i dość szybko udało się określić warunki brzegowe obu stron. Staraliśmy się doprowadzić jak najszybciej do zawarcia długoletniej umowy, która zabezpiecza zarówno rozwój biznesu Kartony24, jak i realizację inwestycji przez Lcube – mówi radca prawny Magdalena Wojnarowska, partner w kancelarii prawnej Legal Hub, która doradzała przy zawieraniu transakcji najmu.

Poza skutecznym pozyskiwaniem nowych projektów, LCube w realizowanej strategii stawia na działania, które pozwalają na rozpoznanie potrzeb najemców i oferuje rozwiązania, które wpisują się w realizację zadań związanych z ESG. Jak podkreśla deweloper wszystkie obiekty wybudowane przez LCube będą certyfikowane w systemie BREEAM i będą stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl