Firma REGESTA podpisała umowę najmu na 7 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w centrum dystrybucyjnym Panattoni Park Gdańsk West II.

REGESTA świadczy profesjonalne usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej.

Jest to pierwszy magazyn firmy w północnej Polsce.

W transakcji najemcy doradzała firma Newmark Polska.

REGESTA dysponuje własną flotą 330 ciągników siodłowych i 380 naczep, specjalizując się w transporcie z wykorzystaniem naczep typu coil-mulda. Swoim klientom oferuje również kompleksowe usługi logistyczne, w tym magazynowania. Od 28 lat jej zespół liczący ok. 700 pracowników realizuje ponad 80 tys. zleceń transportowych rocznie.

W związku z dynamiczną ekspansją naszych klientów w północnej Polsce przygotowaliśmy nowoczesny magazyn w Trójmieście z myślą o ich potrzebach. Oferujemy nie tylko obsługę terminalową, w tym usługi składowania powierzonych towarów oraz załadunku i rozładunku, lecz także szereg specjalistycznych rozwiązań logistycznych uwzględniających specyfikę procesów biznesowych - mówi Marcin Szostak, dyrektor ds. logistyki w REGESTA S.A.

- Dzięki bogatemu doświadczeniu na bieżąco reagujemy na potrzeby klientów, co skłoniło nas do wynajęcia powierzchni właśnie w Panattoni Park Gdańsk West II, która będzie pełnić funkcję magazynu pomostowego do czasu dostarczenia docelowego obiektu o powierzchni ponad 30 tys. mkw. w Trójmieście w styczniu 2024 r., co znacząco wzmocni naszą pozycję wśród liderów logistyki kontraktowej. Spółka będzie jednocześnie stawiać na innowacyjność i nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zapewnią wysoką jakość usług – dodaje Marcin Szostak.

– REGESTA S.A. prężnie się rozwija i wdraża kolejne rozwiązania logistyczno-transportowe, które pozwalają jej zapewniać usługi na najwyższym poziomie. Podejmując decyzję o wyborze magazynu, firma kierowała się możliwością szybkiego wynajęcia powierzchni. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć naszego klienta w zapewnieniu optymalnego zaplecza dla prowadzonych operacji i sprostaliśmy jego oczekiwaniom – mówi Janusz Dudek, Starszy Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska.

Dzięki dobrym relacjom z klientem oraz wiedzy na temat jego potrzeb operacyjnych, zaproponowaliśmy spółce REGESTA S.A. powierzchnię w Panattoni Park Gdańsk West II. REGESTA S.A. już odebrała powierzchnię i rozpoczęła działalność operacyjną w Trójmieście – dodaje Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionalny w Newmark Polska.

Panattoni Park Gdańsk West II to park dystrybucyjny składający się z trzech nowoczesnych hal magazynowych o łącznej powierzchni ok. 109 303 mkw. Kompleks jest optymalnie dopasowany do wymogów magazynowych klientów z różnych branż. Wszystkie budynki mają wysokość dwunastu metrów, a cały park zostanie objęty certyfikacją środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja została wyposażona w liczne rozwiązania z zakresu oszczędności energii i wody.

Panattoni Park Gdańsk West II zapewnia doskonały dostęp do infrastruktury transportowej – w pobliżu znajduje się m.in. węzeł drogowy Gdańsk Południe. Kompleks położony jest w odległości 10 km od centrum Gdańska, 17 km od portu lotniczego im. Lecha Wałęsy, 16 km od Baltic Hub – Terminala Kontenerowego DCT w Gdańsku i 30 km od Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Porcie w Gdyni.

