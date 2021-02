Nowy najemca wchodzi do MLP Bucharest West

Jedna z wiodących europejskich firm logistycznych właśnie dołączyła do grona najemców w parku logistycznym MLP Bucharest West. Przy realizacji transakcji MLP Group korzystała ze wsparcia firmy JLL, która odpowiada za komercjalizację całej inwestycji w Rumunii.

Spółka logistyczna Maracana działa na rynku rumuńskim od ponad 30 lat. Dysponuje dużą flotą pojazdów, oferując szybkie przewozy w dowolne miejsce z wykorzystaniem dowolnych środków transportu. Do najważniejszych atutów spółki należą bezpieczeństwo, profesjonalizm i rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Spółka konsekwentnie skupia się na opracowywaniu zabezpieczeń pozwalających wyeliminować czynniki ryzyka, które mogą zakłócać sprawny przewóz towarów. Priorytetem Grupy jest zapewnienie klientom sprawnej i bezpiecznej obsługi transportowej.

W styczniu br. Maracana podpisała z MLP Group umowę najmu na ponad 5 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej. Przekazanie obiektu zaplanowane jest na luty 2021 roku.

– Nowa umowa najmu to kolejny element współpracy JLL z wynajmującym, czyli MLP Group, i najemcą, firmą Maracana. Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się połączyć dwie ważne firmy i stworzyć efekt synergii pomiędzy ich działalnościami. To dopiero początek współpracy MLP Group i Maracany, zważywszy, że najemca zamierza rozszerzyć swoją działalność w MLP Bucharest West o dodatkowe 5 tys. mkw. powierzchni – komentuje Ionuț Grigoraș, konsultant Działu Nieruchomości Przemysłowych JLL Rumunia.

Powierzchnia parku logistycznego MLP Bucharest West w pierwszym etapie to 22 tys. mkw., z czego 15 tys. mkw. zostało już wynajęte.

- Jestem niezmiernie zadowolona ze współpracy z agencją JLL, dzięki której w tak trudnym ostatnio okresie udało się szybko sfinalizować umowę. Projekt w Rumunii powstał spekulacyjnie, dlatego byliśmy w stanie sprostać oczekiwaniom klienta, który potrzebował przestrzeni magazynowej od zaraz. Ponadto lokalizacja naszego projektu jest niewątpliwie dużym atutem dla potencjalnych klientów – powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

MLP Bucharest West to park logistyczno-produkcyjny, którego docelowa powierzchnia to aż 99 tys. mkw. Centrum zlokalizowane jest w kluczowym regionie kraju, zaledwie 15 km od stolicy, i posiada bezpośredni dostęp do obwodnicy miasta i autostrady A1. Doskonała lokalizacja centrum dystrybucyjnego jest niewątpliwie jednym z jego głównych atutów, gwarantującym szybką i efektywną obsługę logistyczną.

- Początek 2021 roku był bardzo udany dla rynku nieruchomości przemysłowych i stanowił kontynuację niezwykłej przemiany, jakiej ten segment rynkowy doświadczył w 2020 roku. Na początku roku zaobserwowaliśmy większą niż w ubiegłym roku aktywność po stronie popytowej, co napawa nas optymizmem co do wyników rynku w 2021 roku – komentuje Mihai Escu, starszy konsultant JLL România.