Nowy najemca wprowadza się do DL Invest Park Dąbrowa Górnicza

Firma GTX Hanex Plastic wprowadza się do DL Invest Park Dąbrowa Górnicza. Firma zajmie ponad 10 tys. mkw. powierzchni magazynowych oraz biurowych, które zostały przygotowane ściśle według jej preferencji.

Istniejące powierzchnie będą pełniły funkcje centrum logistycznego jednak firma nie wyklucza dalszej ekspansji na tym terenie: nowa hala zaprojektowana została w sposób umożliwiający jej rozbudowę w przyszłości zarówno na potrzeby magazynowe, jak i produkcyjne. Było to możliwe dzięki polityce inwestycyjnej DL Invest Group, która stawia na długoterminową współpracę z najemcą i zapewnienie możliwości dalszego rozwoju firmy w ramach zajmowanych nieruchomości.

- Jest to nasza pierwsza tego typu inwestycja. Projekt został opracowany i realizowany zgodnie z naszymi wymaganiami od początku do końca, a hala magazynowa jest wyposażona w nowoczesny system regałów przesuwnych, które dzięki swojej mobilności zajmują 90% mniej powierzchni niż standardowe regały stacjonarne – mówi Artur Kot, Dyrektor Produkcyjno-Techniczny GTX Hanex Plastic. - Dotychczas wynajmowane przez firmę GTX Hanex Plastic magazyny są podzielone na trzy obszary, które nie mają charakteru ciągłości powierzchni, co ogranicza możliwość optymalnego zarządzania miejscem i organizacją – zauważa.

Wybór DL Invest Group na partnera, który miał zrealizować projekt BTS dla GTX Hanex Plastic poprzedzony został wielokryteriową oceną zarówno sposobów realizacji przedsięwzięcia, jak i firmy, która miała je zrealizować.

- Pierwszym krokiem była ocena potencjału przyszłego partnera, który okazał się na miarę naszych oczekiwań. Kolejny etap to sprawdzenie referencji i ocena inwestycji już zrealizowanych. W tej kwestii dało się zauważyć, że firma DL Invest Group stawia na jakość i terminowość. Ostatnim aspektem było podsumowanie powyższych punktów oraz oferty cenowej. Całość okazała się na tyle korzystna, że podjęliśmy decyzję o wyborze DL Invest Group, jako partnera projektu – podsumowuje Artur Kot.