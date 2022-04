Nowy park logistyczno-produkcyjny powstanie w Łodzi

Nowy park logistyczno-produkcyjny zlokalizowany jest przy zjeździe z autostrady A1 na ulicę Brzezińską, która jednocześnie prowadzi do centrum Łodzi.

Dzięki temu, że projekt ma już przygotowane prawomocne pozwolenie na budowę, prace ziemne przy pierwszym z budynków powinny się rozpocząć już w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.

Kompleks będzie składał się z dwóch budynków, z których pierwszy do użytku zostanie oddany w pierwszej połowie 2023 r.

Powierzchnia nowego parku logistyczno-produkcyjnego w Łodzi będzie dostosowana zarówno do potrzeb najemców produkcyjnych, jak i logistycznych.

- Obok dużych modułów, chcemy zaoferować również powierzchnie dla lokalnych przedsiębiorców. W tym rejonie takie wielofunkcyjne parki wpisują się w potrzeby lokalnego biznesu, a jednocześnie dla logistyków gwarantują dogodne połączenia z siecią drogową, co pozytywnie wpływa na stabilność łańcuchów dostaw. Podobnie jak wszystkie nasze inwestycje, również ta najnowsza, będzie opracowana z wykorzystaniem tzw. zielonych rozwiązań, co potwierdzi certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej very good – mówi Bartosz Szewczyk, Managing Partner w White Star Real Estate.

White Star Logistics stawia na ESG

Park logistyczno-przemysłowy będzie wyposażony w ramach standardowego wykończenia min. w nowoczesne oświetlenie LED-owe, czujniki obecności w częściach wspólnych powierzchni biurowej, a na zewnątrz budynków w czujniki zmierzchu oraz wzmocnienie konstrukcji dachu w celu umożliwienia montażu paneli fotowoltaicznych.

- Znaczną część rozwiązań związanych z realizacją strategii ESG wprowadzamy w naszym standardzie wykończenia. Obiekty White Star Logistics będą miały m.in. system magazynowania wody deszczowej do podlewania roślin, ładowarki do samochodów elektrycznych, a zagospodarowanie terenu zewnętrznego uwzględnienia bioróżnorodność. Kolejne elementy staramy się realizować również w porozumieniu z najemcami – dodaje Dominik Buczkowski, Industrial Business Development Director w White Star Real Estate.

Atutem Łodzi, jak i całego regionu Polski centralnej jest jego położenie geograficzne oraz bardzo dobra infrastruktura drogowa. Dzięki dostępowi do dwóch kluczowych arterii: A1 oraz A2, stanowi dogodny punkt w komunikacji północ-południe i wschód-zachód, co czyni z tej lokalizacji jeden z najważniejszych rynków magazynowych w Polsce.

- Polska centralna ma nadal olbrzymi potencjał na rynku magazynowym, głównie dzięki doskonałej lokalizacji, która przyciąga najemców. Dogodne połączenie ze skrzyżowaniem autostrady A2 z A1 sprawia, że nasza najnowsza inwestycja jest ciekawą alternatywą dla lokalizacji przemysłowych z okolic Strykowa. Zapowiedziane inwestycje w infrastrukturę, takie jak rozbudowa A2 do Warszawy, o trzeci pas ruchu zapowiedziana na 2025 r., dodatkowo zwiększają potencjał łódzkiego rynku dla branży logistycznej – podsumowuje Urszula Rassmusen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

Sieć nowoczesnych centrów logistycznych w budowie

Nowa inwestycja White Star Logistics jest efektem umowy ze spółką Quantum A1, a przy transakcji doradzały kancelarie prawne: Argon Legal oraz Sadkowski i Wspólnicy.

Strategia White Star Logistics zakłada stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych lokalizacjach w Polsce, a w pierwszych 3 latach w ramach wspólnego przedsięwzięcia White Star Real Estate i Bain Capital Credit zamierza zrealizować w Polsce osiem do dziesięciu projektów magazynowych o łącznej powierzchni docelowej ponad 500 tys. mkw. Budżet tych projektów ma wynieść 350 mln euro.