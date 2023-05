Koncepcja nowego obiektu składa się z dwóch budynków, które to realizowane będą etapami. Inwestor zapewni w nich wszystko to, czego oczekuje się od nowoczesnej przestrzeni logistycznej: powierzchnie magazynowe klasy A oraz komfortowe pomieszczenia biurowe.

W założeniu hala A oferować będzie ponad 27 tys. mkw. powierzchni, natomiast hala B blisko 21,5 tys. mkw.

5 maja 2023 r. Prezydent Miasta Torunia wydał decyzję o pozwoleniu na budowę White Star Logistics Park Toruń.

- Nowoczesna przestrzeń logistyczna wpisuje się w strategię rozwoju strefy inwestycyjno-logistycznej Toruń-Wschód. Strategia White Star Logistics zakłada natomiast stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych miejscach w Polsce. Spójna koncepcja pozwoli nam zrealizować innowacyjny projekt w tej części Polski, gdzie widzimy wzrost popytu na powierzchnie produkcyjne i magazynowe. Zależy nam na rozwoju biznesu naszych kontrahentów, dlatego podczas projektowania priorytetem są dla nas wysokie standardy każdej inwestycji - mówi Bartosz Szewczyk, Managing Partner w White Star Real Estate.

Nie inaczej będzie w Toruniu, gdzie już wkrótce przystąpimy do budowy White Star Logistics Park Toruń. Biorąc pod uwagę aspekty ESG, budynki powstałe w ramach projektu będą posiadały certyfikaty środowiskowe w systemie BREEAM na poziomie co najmniej very good - zapewnia Bartosz Szewczyk.