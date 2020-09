Nowy park Panattoni na zachodzie Łodzi

Deweloper rozpoczyna realizację swojego pierwszego parku na zachodzie Łodzi - Panattoni Park Łódź West o planowej powierzchni 60 000 m kw. w ramach jednego budynku. W pierwszej fazie oddane zostanie 23 700 m kw., z czego blisko 11 200 zajmie firma działająca w branży artykułów szkolnych i biurowych. Przedsiębiorstwo skorzysta z 10 300 m kw. magazynu oraz 886 m kw. biur, tworząc magazyn centralny na Polskę. Składowane oraz dystrybuowane będą w nim artykuły szkolne i przedszkolne. Ich dystrybucja rozpocznie się na przełomie III i IV kwartału, kiedy deweloper ukończy pierwszą fazę Panattoni Park Łódź West.

- Stawiając od początku działalności na regularny rozwój naszego łódzkiego portfolio, jesteśmy świadomi strategicznego położenia regionu dla dystrybucji krajowej i międzynarodowej. Poprzez zlokalizowanie swojego centralnego magazynu właśnie tutaj, najemca zapewnia sobie doskonały dostęp do rozwiniętej infrastruktury oraz nowoczesnej powierzchni magazynowej - mówi Kamil Kwiatkowski Senior Leasing Manager z Panattoni.

Panattoni Park Łódź West to jeden budynek klasy A, o docelowej powierzchni 60 000 m kw. W sąsiedztwie centrum dystrybucyjnego znajduje się budowana Zachodnia Obwodnica Łodzi, która połączy drogę ekspresową S8 – biegnącą z Dolnego Śląska do Białegostoku – oraz autostradę A2, łączącą Łódź z Warszawą, Poznaniem i Berlinem. Ponadto park położony jest niecałe 10 km od centrum stolicy regionu oraz zaledwie 8 km od międzynarodowego lotniska Reymonta. Panattoni Park Łódź West jest realizowany zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good, a zastosowana w nim nowoczesna elewacja, zostanie wykonana według koncepcji Go Earthwise with Panattoni, zapewniając m.in. zwiększony dostęp światła dziennego.