Nowy park Panattoni skusił najemcę

Firma Agart-Pro, specjalizująca się w dostarczaniu półproduktów do cukierni, piekarni i lodziarni, wynajęła 3,5 tys. mkw. powierzchni w powstającym parku Panattoni Park Poznań X. W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Firma Agart-Pro wynajęła 3 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej i 500 mkw. powierzchni biurowej.

- W związku z ważnymi planami rozwojowymi firma Agart-Pro podjęła decyzję o zmianie lokalizacji i przeniesieniu do nowego, odpowiednio dostosowanego obiektu. Na powierzchni najmu zgodnie z wymogami najemcy powstała chłodnia oraz całe zaplecze spełniające najwyższe standardy branży cukierniczej – mówi Jakub Dudkiewicz, Doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych w firmie Cresa Polska.

Park logistyczny Panattoni Park Poznań X to najnowszy z parków Panattoni w Poznaniu. Całkowita powierzchnia magazynowo-przemysłowa wynosi ok. 20 tys. mkw. w ramach kompleksu Panattoni Park Poznań X. Park zlokalizowany jest w pobliżu drogi szybkiego ruchu S11 i ma dobry dojazd do autostrady A2.