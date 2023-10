Nowoczesny magazyn w Tarnowie Podgórnym oraz kompleksowa obsługa łańcucha dostaw - tak Rohlig SUUS Logistics wspiera klientów w rozwoju biznesowym na kierunku Polska-Europa Zachodnia.

Rohlig SUUS Logistics oferuje kompleksowe usługi magazynowe w nowoczesnym oddziale w Tarnowie Podgórnym, transport międzynarodowy, dystrybucję krajową czy usługi celne.

Najważniejszym partner handlowym naszego kraju są Niemcy. Zarówno w polskim imporcie, jak i eksporcie udział zachodniego sąsiada przekracza 20 proc.

Duże znaczenie mają także Francja, Wielka Brytania, Belgia czy Holandia.

Położenie geograficzne, infrastruktura, zaplecze naukowo-akademickie czy wsparcie nowoczesnych usług dla biznesu sprawiają, że zachodnie firmy lokują swoje centra logistyczne w Poznaniu, a region jest naturalnym hubem pomiędzy Polską a krajami Europy Zachodniej.

– W Poznaniu jesteśmy już obecni ponad 20 lat - najpierw w samej stolicy Wielkopolski, a teraz w położonym nieopodal Tarnowie Podgórnym - i cały czas dostrzegamy rosnące znaczenie regionu jako hubu logistycznego zarówno dla firm z Zachodu oferujących produkty na polskim rynku, a także dalej do krajów CEE czy Ukrainy, jaki i dla naszych przedsiębiorców, rozwijających swój biznes w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy krajach Beneluksu – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics.

Rohlig SUUS Logistics z nowym magazynem w Tarnowie Podgórnym, mat pras.

Co wpływa na atrakcyjność Poznania? - Odpowiednia infrastruktura drogowa – miasto leży na przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych sieci TEN-T: Morze Północne-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk, rozwinięta infrastruktura intermodalna, która zyskuje na znaczeniu, ponieważ nasi klienci z przyczyn środowiskowych coraz częściej stawiają na transport intermodalny, a także zaplecze naukowo-badawcze i dostęp do wykwalifikowanej kadry – dodaje.

Z poznańskiego oddziału firma oferuje stałe połączenie w drobnicowym transporcie drogowym do Niemiec (gdzie transit time wynosi 24 godziny), Francji, Belgii czy Holandii (w tym przypadku czas przewozu to 1-2 dni), a także transport całopojazdowy czy sieć dystrybucji krajowej, gdzie towar na terenie Polski dostarczany jest w 24 godziny. Z kolei, z terminali intermodalnych zlokalizowanych w regionie Poznania (w Gądkach, Swarzędzu oraz Poznań Franowo) SUUS organizuje stałe połączenia m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy krajów Beneluksu, a także odwozy kontenerowe do portów w Europie Zachodniej oraz w Polsce.

W łańcuchu dostaw zarządzanym dla klientów z Zachodu dużą rolę odgrywa oddział w Tarnowie Podgórnym. Obiekt o powierzchni operacyjnej ponad 40 tys. mkw. łączy funkcję magazynu logistycznego (ponad 32 tys. mkw.) oraz nowoczesnego terminala przeładunkowego (ponad 8 tys. mkw.). Nowy magazyn to także ponad 77 tys. miejsc paletowych, składowanie regałowe i blokowe, a także rozbudowana instalacja tryskaczowa na regałach, pozwalająca na wertykalne przechowywanie towarów ADR (towarów niebezpiecznych). Jest to także jeden z nielicznych magazynów w Wielkopolsce spełniających wymogi Inspekcji Sanitarnej pod kątem kontroli celnej towarów (TRACES-NT).

W oddziale SUUS świadczy również szereg usług dodanych (takich jak kompletacja zamówień, banderolowanie czy tworzenie zestawów produktowych), obsługę celną – która ma duże znaczenie dla klientów o zasięgu globalnym – czy usługę VMI (Vendor Managed Inventory), zapewniającą firmom produkcyjnym efektywne zarządzanie zapasami komponentów.

– Nasz oddział to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi logistyczne w regionie. Połączenie magazynu wysokiego składowania typu multi customer oraz terminala przeładunkowego znacznie przyspiesza procesy logistycznie. Każdego dnia w naszym oddziale obsługujemy 20-25 linii drobnicowych w transporcie międzynarodowym i ok. 100 w dystrybucji krajowej – mówi Justyna Stróżyk, dyrektorka oddziału Poznań w Rohlig SUUS Logistics. Nowoczesny, wielofunkcyjny magazyn wpisuję się także w strategię rozwoju firmy w obszarze dostaw paletowych na tzw. ostatniej mili. Polski operator w styczniu tego roku dokonał akwizycji spółki EXPERT specjalizującej się w tego typu serwisie, a także zapewniającej usługi dodatkowe, takie jak wniesienie i montaż mebli czy sprzętu RTV i AGD. Zakupiona firma posiada także oddział w Poznaniu.

Nowy oddział SUUS ma wiele rozwiązań ekologicznych

Obiekt jest w trakcie certyfikacji BREEAM Excellent, świadczącej o tym, że projekt powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a budynek jest przyjazny dla pracowników i środowiska naturalnego. Szeroko rozbudowana sieć świetlików dachowych sprawia, że w ciągu dnia nie ma potrzeby korzystania z sztucznego światła.

W obiekcie znajduje się również m.in. instalacja fotowoltaiczna, strefy ładowania elektrycznych samochodów osobowych oraz oświetlenie LED z inteligentnym systemem sterowania (DALI). Nowoczesne biuro w stylu Office of the future zapewnia komfort w wykonywaniu codziennych obowiązków pracownikom, a strefa odpoczynku dla kierowców możliwość odprężania kluczowym partnerom biznesowym SUUSa. Strefa jest czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Znajdują się w niej m.in. kuchnia czy prysznice.

