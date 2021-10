Nowy rekord InPost. Ma już 15 tys. paczkomatów i zapowiada nowości

Firma koncentruje się na zwiększaniu zasięgu i gęstości sieci, a także dostępności dla Polaków w każdym regionie kraju.

InPost wprowadza także kolejną funkcjonalność, od 18 października na Paczkomatach - w miastach partnerskich programu Green City – pojawią się czujniki, które będą pokazywały w aplikacji InPost Mobile jakość powietrza w miastach.

– Rozbudowa sieci Paczkomatów, jaką na wielką skalę realizujemy w tym roku, idzie w parze z rozwojem naszych usług oraz inwestycjami w ekologiczne technologie. W ciągu ostatniego miesiąca wprowadziliśmy deklarowane dostawy tego samego dnia w ramach tego samego miasta, nową usługę Strefa Ułatwionego Dostępu dla osób niewysokich, systematycznie zwiększamy też zasięg programu InPost Green City dedykowanego samorządom. Do tego wdrażamy nowe urządzenia zasilane energią słoneczną, które otaczamy kostką antysmogową. Oprócz oferowania najbardziej ekologicznej formy dostawy, zależy nam na dostarczeniu naszym klientom informacji o jakości powietrza w miastach – dlatego na Paczkomatach pojawią się czujniki pozwalające przez naszą aplikację śledzić zmiany jakości powietrza w czasie rzeczywistym.Nic dziwnego, że już 77% kupujących w sieci wybiera właśnie Paczkomaty InPost. Zależy nam, aby wszyscy Polacy – czy to mieszkańcy dużych miast, miasteczek, czy wsi takich jak Czarna Górna, mieli swój Paczkomat jak najbliżej – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Dodaje, że to nie koniec dynamicznej rozbudowy sieci w tym roku. „Bieżący rok zaczynaliśmy w Polsce z siecią Paczkomatów liczącą nieco ponad 10 000 maszyn, łatwo policzyć, że tylko w tym roku postawiliśmy już blisko 5 000 Paczkomatów®. Obiecuję, że dobrze wykorzystamy pozostałe nieco ponad 2 miesiące, które zostały nam do końca grudnia” – zaznacza założyciel InPost.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Strategia klimatyczna

Paczkomaty® InPost są najbardziej ekologiczną formą zakupów internetowych. Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza emisję CO2 nawet o 75 proc. w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta. Tylko w 2020 roku dostawy do Paczkomatów InPost ograniczyły emisję CO2 o ponad 180 tys. ton. Dalszy rozwój i optymalizacja sieci Paczkomatów InPost przyczyni się to do ograniczenia ruchu samochodowego w miastach, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu.