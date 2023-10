Carter Jonas prowadzi szeroko zakrojoną działalność na brytyjskim rynku produkcyjno-magazynowym, jak i w innych sektorach nieruchomości komercyjnych w tym kraju. Firma ma 34 biura na terenie Wielkiej Brytanii oraz czterech formalnych partnerów zagranicznych - w Niemczech, Irlandii i Holandii, a teraz również w Polsce.

Ostatnie przykłady międzynarodowej współpracy Carter Jonas to transakcja zakupu nieruchomości biurowej 3 Noble Street w londyńskim City w imieniu niemieckiej firmy energetycznej EnBW oraz sprzedaż obiektu przemysłowego w Ebersbach obok Stuttgartu w imieniu amerykańskiej firmy Accuride.

Dołączenie do sieci Carter Jonas jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia rozpoznawalności AXI IMMO na międzynarodowym rynku nieruchomości komercyjnych. To partnerstwo daje nam dostęp do cennego doświadczenia naszych kolegów i koleżanek z innych krajów oraz szanse do współpracy z klientami na arenie międzynarodowej. Nasz biznes potrzebuje nowej przestrzeni do rozwoju i wierzymy, że współpraca z Carter Jonas nam to zapewni, prowadząc do wspólnych transakcji - dodaje, Renata Osiecka, partner zarządzająca, AXI IMMO.