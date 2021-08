Nowy szef Logicenters w Polsce zadba o rozwój logistycznego ramienia NREP

Tego lata swoją działalność w Polsce rozpoczęło Logicenters, marka należąca do NREP.

Logistyczne ramię skandynawskiego inwestora ma na celu wprowadzenie na rynek zrównoważonych obiektów magazynowych o nordyckim charakterze.

Aby zrealizować tę wizję, do NREP dołączył Søren Rodian Olsen, który objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Logicenters w Polsce.

Søren ma bogate doświadczenie na polskim rynku nieruchomości zdobyte m.in. w firmie Cushman & Wakefield, gdzie pełnił funkcję dyrektora działu rynków kapitałowych.

Logicenters, marka logistyczna należąca do NREP, już wkrótce wprowadzi na polski rynek sprawdzoną skandynawską koncepcję, która stawia najemcę w centrum uwagi, a także dostarczy wysokiej jakości obiekty z trwałymi i energooszczędnymi rozwiązaniami. Firma zamierza przeznaczyć na ten cel 250 mln euro do końca 2021 roku. Søren Rodian Olsen, stając na czele nowego biura NREP w Warszawie, odegra wiodącą rolę w dalszej ekspansji firmy w sektorze logistycznym. Do czasu obsadzenia pozostałych, kluczowych stanowisk w warszawskim biurze, to Søren pozostanie głównym kontaktem dla całej grupy.

- Chciałbym serdecznie powitać Sørena w zespole Logicenters, jako pierwszą osobę, która została wybrana do rozwijania naszej koncepcji w Polsce. Søren wywodzi się z regionu nordyckiego, co oznacza, że rozumie, iż zrównoważony rozwój jest tematem, który odróżnia nas od wielu innych firm działających w części Europy Północnej. To, w połączeniu z jego wieloletnim doświadczeniem w pracy na polskim rynku nieruchomości, daje mi pewność, że jest on właściwą osobą do wzmocnienia obecności Logicenters w tym kraju i zapewnienia dalszego wzrostu całej firmy - mówi Matthias Kettelhoit, CEO w Logicenters.

Ekspansja firmy odbywa się zgodnie ze strategią ESG i w duchu zrównoważonego rozwoju. Logicenters, wzorem centrów dystrybucyjnych w Szwecji, zamierza między innymi wyposażyć wszystkie magazyny w dachowe panele słoneczne, dając w ten sposób wyraz trosce o środowisko i zamiaru tworzenia wysokiej jakości obiektów przyszłości dla najemców. Ambicją Logicenters jest, aby w ciągu najbliższych 3 lat polskie portfolio logistyczne wzrosło z obecnych 130 tys. mkw. do około 1 mln mkw.