Nowy terminal JAS-FBG usprawni przeładunek

JAS-FBG S.A. otworzył koło Lublina nowy terminal do operacji cross-dockowych.

Generalnym wykonawcą inwestycji była Grupa Antczak.

Inwestycja została zrealizowana w Trojaczkowicach koło Lublina – w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S19. Wokół zespołu budynków powstały m.in. drogi dojazdowe, place manewrowe dla pojazdów ciężarowych oraz miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych i ciężarowych o powierzchni około 14,5 tys. mkw.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Oddany do użytku terminal w Lublinie zwiększy możliwości operacyjne firmy – powiedział Jarosław Domin, Prezes Zarządu JAS-FBG S.A. – Jest jedną z szesnastu placówek spedycji krajowej, posiadanych przez nas na terenie Polski, w tym kolejną już wybudowaną przez JAS-FBG z własnych środków. Inwestycja przyczyni się do dalszego rozwoju naszej spółki, świadczącej usługi nie tylko spedycji, ale również logistyki, transportu oraz agencji celnej. Wraz z siedmioma platformami logistycznymi, nowoczesnym taborem i ponad sześćdziesięcioma agencjami celnymi, tworzy stabilną podstawę dla dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów oferty JAS-FBG S.A.

W terminalu zastosowanych zostało szereg proekologicznych rozwiązań, m.in. energooszczędne oświetlenie i inteligentny system sterowania, który umożliwia dostosowywanie natężenia światła do rzeczywistych potrzeb, a także nowoczesny system ogrzewania, spełniający rygorystyczne standardy emisji spalin.

– Terminal cross-dockowy dla JAS-FBG S.A. to kolejny projekt zrealizowany przez nasz krakowski oddział w południowo-wschodniej Polsce. Jako doświadczony generalny wykonawca zdajemy sobie sprawę z rosnących wymagań inwestorów, nie tylko w jeśli chodzi o lokalizację obiektów, ale też jakość ich wykonania i standardy środowiskowe. Cieszymy się, że Grupa Antczak jest dziś partnerem pierwszego wyboru w realizacji złożonych, ciekawych i pełnych wyzwań projektów logistycznych – powiedział Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.

Cross-docking, zwany inaczej przeładunkiem kompletacyjnym, jest metodą dystrybucji, która w łańcuchu dostaw eliminuje etap związany z magazynowaniem. Poprzez przyjęcie produktów do magazynu, a następnie szybkie skierowanie ich do dalszej wysyłki, cross-docking pozwala na obniżenie kosztów związanych ze składowaniem towarów, skrócenie czasu ich dostawy do kontrahenta oraz zmniejszenie powierzchni magazynowej.