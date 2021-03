NRF w parku Panattoni. Najemcy doradzała Cresa

NRF to holenderskie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dostarczaniu części do układów chłodzenia na potrzeby różnych branż – m.in. motoryzacyjnej i morskiej. NRF posiada 3 zakłady produkcyjne (wraz z placówkami badawczo-rozwojowymi) i 19 magazynów zlokalizowanych w różnych częściach świata, dzięki czemu sprawnie zarządza łańcuchami dostaw. Intensywny rozwój sprawił, że w ciągu ostatnich czterech lat firma NRF podwoiła swoją wartość na rynku części zamiennych. Firma wprowadziła się już do trójmiejskiego magazynu.

Panattoni Park Tricity South II jest parkiem logistycznym, który składa się z dwóch hal magazynowych oraz przestrzeni biurowej. Łącznie do dyspozycji najemców pozostaje ponad 75 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

– Firma NRF konsekwentnie zwiększa swoją obecność w Polsce i różnorodność realizowanych na krajowym rynku procesów, w rezultacie czego podjęła decyzję o zaprojektowaniu powierzchni produkcyjnej na Pomorzu. Dla NRF w wyborze kluczowa była lokalizacja – bliskość Portu Gdańskiego pozwala realizować zamówienia również drogą morską, co powinno korzystnie wpłynąć na pozycję rynkową firmy – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska.