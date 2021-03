Nuvalu z nowym Head of Industrial & Logistics

Tomasz Rąba, nowy Head of Industrial & Logistics, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 10 mar 2021 11:49

Do zespołu Nuvalu Polska w ostatnich dniach dołączył Tomasz Rąba. Obejmie on stanowisko Head of Industrial & Logistics i zajmie się dalszym rozwojem firmy w obszarze rynku nieruchomości magazynowych, logistycznych i przemysłowych.