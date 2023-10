Grupa Octava Property Trust (OPT) sprzedała działkę inwestycyjną pod budowę magazynu typu SBU austriackiemu inwestorowi.

Według firmy doradczej Savills zaangażowanej wspólnie z Avison Young w proces poszukiwania inwestorów, rynek magazynowy w Warszawie rośnie najszybciej w skali całej Polski.

Działka inwestycyjna ma powierzchnię ponad 1,3 ha.

Położona jest przy lotnisku Chopina, w pobliżu skrzyżowania Alei Krakowskiej i południowej obwodnicy Warszawy.

Lokalizacja działki w obrębie klastra logistycznego międzynarodowego portu lotniczego gwarantuje dostęp do wydajnej sieci transportowej i wygodnego połączenia z wieloma centrami dystrybucyjnymi. Jest to znakomita lokalizacja pod budowę magazynu miejskiego typu SBU, który z powodzeniem będzie w stanie obsłużyć operatorów logistycznych działających na terenie Warszawy i okolic – mówi Henryk Rytwiński, w Octava Property Trust.

Nowym właścicielem działki został fundusz inwestycyjny z Austrii, który nabył ją z planem budowy magazynu typu SBU (z ang. Small Business Unit) o powierzchni ok. 8 000 mkw. Najmniejsze moduły magazynowe w planowanym budynku będą miały po ok. 500 mkw. powierzchni magazynowo-wystawienniczej i biura o pow. ok. 100 mkw.

- Okolice lotniska Warszawa Okęcie to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla logistyki miejskiej. Bliskość głównych dróg krajowych i autostrad oraz duży rynek zbytu to jedne z głównych atutów przyciągających inwestorów zainteresowanych aktywami magazynowymi. Warszawski rynek magazynowy rośnie najszybciej w skali całego kraju, a szczególnie duże jest zapotrzebowanie na mniejsze powierzchnie (moduły) ze strony firm handlowych i sektora e-commerce – mówi Rafał Bochenek, manager ds. zakupu gruntów w Savills.

Firmy doradcze Savills i Avison Young reprezentowały sprzedającego i jest to ich druga wspólna transakcja w ostatnich tygodniach. Kancelaria Penteris zapewniała doradztwo prawne dla sprzedającego w trakcie całego procesu.

- Szybko rozwijający się rynek magazynowy dla mniejszych najemców napędza popyt na najlepsze lokalizacje. Wysokie zainteresowanie firm powierzchniami magazynowymi i biurowymi wśród projektów Small Business Units utrzymuje poziom pustostanów w tym segmencie na bardzo niskim poziomie. Dzięki wciąż stosunkowo niskim czynszom, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska przyciąga najemców i pozostaje atrakcyjna dla inwestorów – mówi Bartłomiej Krzyżak, Senior Director, Investment w Avison Young.

Grupa Octava Property Trust (OPT) jest właścicielem 12 nieruchomości w Polsce, w większości zlokalizowanych na terenie Warszawy i innych obszarach wielkomiejskich, takich jak m.in. Wrocław, Poznań i Trójmiasto. Firma posiada łącznie ok. 150 000 mkw. całkowitej powierzchni najmu biurowej i handlowej

