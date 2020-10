Odporne, ale nie bez ryzyka

Magazyny są odporne na Covid-19?

Anna Głowacz: Dość przewrotnie, ale pandemia Covid-19 była pewnego rodzaju bodźcem do jeszcze szybszego rozwoju rynku magazynowego w Polsce zwłaszcza w segmencie logistycznym obsługującym kanał e-commerce. Dotychczas obserwowaliśmy zdrową sytuację, w której podaż i popyt naturalnie wpływały na siebie. Deweloperzy eksplorowali kolejne regiony w ślad za rozwojem sieci dróg i autostrad i wykupywali grunty pod nowe lokalizacje logistyczne. Natomiast po stronie najemców dostępność i wielkość oferty magazynowej pozwalała na spokojne zaplanowanie kolejnych ruchów, w tym rozwój biznesu. Potwierdzeniem tej tezy i kondycji polskiego rynku nieruchomości magazynowych są jego wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku. Pomimo wielu obaw popyt kolejny raz osiągnął rekordowy poziom i zbliżył się do granicy 2,4 mln mkw. Jednym z trendów była strategia części najemców do zawierania umów krótkoterminowych, czyli tych poniżej 2 lat. Co więcej w całkowitym wolumenie transakcji prawie 75 proc. przypadło na nowe umowy i ekspansje.

Anna Głowacz, Dyrektor Działu Industrial w AXI IMMO

W czasie pandemii rozkwitł sektor e-commerce, który przyspieszył swój rozwój, a także wpłynął znacząco na branże towarzyszące tj. na branżę kurierską i opakowań. Z perspektywy czasu mogliśmy obserwować niemal skokową zmianę w naszych przyzwyczajeniach zakupowych, gdyż wiele osób po raz pierwszy kupiło coś przez Internet. Najwięcej w tym czasie zyskały sklepy spożywcze i usługi typu e-grocery. Czy ten trend będzie stały? Najnowsze dane GUS wskazują, że handel wraca do czasów sprzed pandemii i udział e-commerce powoli spada. Jednak w perspektywie długoterminowej społeczeństwo mogło przekonać się, że zakupy w sieci są proste i przyjemne. Oczywiście nadal będziemy lubili przyjechać do sklepu i „dotknąć” rzeczy przed zakupem, jednak dla części z nas opcja dostawy do domu i ewentualnego zwrotu kurierem pozostanie już standardem.

Jedną z kolejnych konsekwencji rozwoju sektora e-commerce wpływającego na cały rynek magazynowy jest wzrost zapotrzebowania na magazyny miejskie SBU czyli Small Business Unit i logistykę ostatniej mili. Na znaczeniu zyskują lokalizacje w granicach miast, najlepiej oddalone o minimum 10-15 km. Co więcej najemcy z sektora mają bardziej sprecyzowane oczekiwania co do samej powierzchni. Zwiększona liczba miejsc parkingowych dla aut osobowych i ciężarowych, a za tym dużo większe place manewrowe to wypadkowa większego zatrudnienia w samych magazynach.

