Okam ma kolejnego klienta na przestrzeń na warszawskich Żeraniu

Umowa z FineTech Construction została zawarta przez Okam na 5 lat.

FineTech Construction zajmie na Żeraniu 1185 mkw. powierzchni.

- Witamy FineTech Construction wśród kolejnych najemców powierzchni na Żeraniu. Nasza oferta najmu jest atrakcyjna – kompleks posiada dobrą lokalizację z dostępem do infrastruktury drogowej, przestronne parkingi, niestandardowe i multifunkcjonalne powierzchnie - podkreśla Arie Koren, CEO Okam City oraz członek zarządu Okam Capital.

Skala planowanego przez nas docelowo na tym terenie przedsięwzięcia to kwestia najbliższych kilkunastu lat. Projekt będzie prowadzony etapami, dlatego obecnie oferujemy potencjalnym najemcom elastyczną ofertę najmu w istniejących budynkach - mówi Arie Koren.

FineTech Construction jest spółką działającą na rynku od 2017 r. w obszarze Generalnego Wykonawstwa, Design & Build oraz Property Development. Okam oraz FineTech Construction współpracują przy warszawskich inwestycjach dewelopera jak CENTRAL HOUSE czy BOHEMA – Strefa Praga w Warszawie.

- Blisko współpracujemy z firmą Okam. Naturalnym zatem krokiem była dla nas decyzja o skorzystaniu z interesującej oferty najmu na warszawskim Żeraniu. Kompleks posiada wiele zalet, m.in. dojazd do centrum, parkingi i rozbudowaną, wielozadaniową infrastrukturę - zaznacza Rafał Sankowski – dyrektor ds. Przygotowania Produkcji w FineTech Construction.

- Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy odpowiedniego lokum nie tylko na zaplecze techniczne ale przede wszystkim przeznaczonego na produkcję prefabrykatów żelbetowych. W naszej ocenie, to właśnie ten segment będzie się intensywnie rozwijał, wypierając tradycyjne budownictwo. Uruchamiany przez Finetech Construction zakład będzie mógł obsłużyć wiele warszawskich inwestycji w zakresie dostaw schodów, balkonów, belek itp. – zapewnia dyrektor Sankowski.

Poza doskonałą lokalizacją, co w przypadku produkcji i transportu na budowy elementów prefabrykowanych ma niebagatelne znaczenie, teren FSO jest bardzo dobrze uzbrojony.

Umowa została sfinalizowana przy pośrednictwie firmy Walter Herz. – To kolejna transakcja wynajmu powierzchni w inwestycji Okam na warszawskim Żeraniu, którą udało się sprawnie przeprowadzić, dzięki dobrej, wzajemnej współpracy. Inwestycja ma duży potencjał, zapewnia różnego rodzaju powierzchnie o szerokim zakresie parametrów oraz obszerne parkingi i place, co daje duży wybór i w pełni zaspokaja potrzeby wszystkich klientów. Położenie kompleksu w tak niewielkiej odległości od centrum Warszawy sprawia, że jest to również świetna lokalizacja dla logistyki typu last mile delivery – mówi Piotr Szymoński, Director w Walter Herz.