OKAM zawarł umowę najmu z sześcioma nowymi najemcami na terenie działki przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie.

Na obszarze dawnej Fabryki Samochodów Osobowych przestrzeń zajmie m.in. firma specjalizująca się w wyposażaniu i dostosowywaniu pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Także firma zajmująca się sprzedażą materiałów z poliwęglanu czy firma z branży meblarskiej.

Łączna wynajęta przez wszystkie podmioty powierzchnia wynosi ponad 5.000 mkw.

Zróżnicowanie terenu oraz jego przestronność, dobra lokalizacja, a także elastyczne i przejrzyste warunki współpracy - to przekonuje kolejne firmy do dołączenia do nas. Na terenie Jagiellońskiej 88 działa obecnie ponad 120 firm i organizacji, a kolejni partnerzy o różnorodnym profilu biznesowym decydują się na najem. Nadal pozostajemy z dostępną, choć już okrojoną, przestrzenią dla podmiotów o różnym profilu - podkreśla Arie Koren, CEO OKAM City.

Sześć nowych firm zajmie łączną powierzchnię o wielkości ponad 5.000 mkw. Kompleks przy Jagiellońskiej 88 obejmuje 62 hektarowy teren, w tym 14.000 mkw powierzchni biurowej i usługowej, 170.000 mkw przestrzeni magazynowych, a także 200.000 mkw powierzchni otwartej w postaci placów i parkingów. Dostępne są jeszcze m.in. przestrzenie biurowe od 50 do 2.000 mkw czy magazynowe i produkcyjne od 100 mkw. Pozostające do dyspozycji place wynajmowane są ponadto pod eventy, sesje zdjęciowe czy plany filmowe.

Działka należąca do OKAM posiada bliski dostęp do trasy ekspresowej S8, ścieżek rowerowych, a także dobry dojazd do centrum Warszawy dzięki komunikacji autobusowej i tramwajowej. Jagiellońska 88, jako jedyna lokalizacja w stolicy, dysponuje również własną bocznicą kolejową. Najemcy mogą jednocześnie korzystać z nieograniczonej liczby miejsc parkingowych.

Na terenie Jagiellońskiej 88 działa m.in. warszawska Izba Administracji Skarbowej, FineTech Construction, LOCONI Intermodal, Nesting Polska, Fundacja Habitat for Humanity Poland, sklepMEDICUS.pl czy Fresh Group.

