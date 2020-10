Olivia Business Center ponownie karmi medyków

Pomoc obejmować będzie stałe, codzienne dostawy wyżywienia w ilości 40 i większej ilości porcji. Będą one przeznaczone dla personelu medycznego i innych osób, które na terenie szpitala są zaangażowane w walkę z pandemią Covid-19. Wiosenna odsłona pomocy medykom oznaczała dostarczenie do pomorskich szpitali ponad 2 000 porcji wyżywienia.



- Skala wyzwań stojących przed pracownikami szpitala powoduje, że czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć środowisko medyczne. Ilość zakażeń, która notowana jest każdego dnia powoduje, że do szpitali trafiają dziesiątki ludzi dziennie i personel medyczny musi radzić sobie z rosnącą skalą zakażeń. – mówi Krzysztof Król, manager komunikacji Olivia Business Centre - Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby podobnie jak wiosną pomóc środowisku medycznemu w zakresie, którego to środowisko potrzebuje. Wspieramy również wiele lokalnych organizacji w zakresie inicjatyw pomocy osobom potrzebującym: seniorom, osobom chorym czy niesamodzielnym.



Olivia Business Centre wspiera między innymi inicjatywę gdańskich ojców Dominikanów w realizacji projektu pomocy sąsiedzkiej. Każdy chętny do pomocy może ze strony internetowej

pobrać plakat do rozwieszenia w najbliższej okolicy, aby poinformować osoby w potrzebie o możliwości skorzystania z pomocy przy robieniu zakupów, dostarczeniu leków czy wyprowadzaniu psów w czasie kwarantanny czy choroby. Akcja jest propagowana m.in. wśród pracowników Olivii i jej Rezydentów.



Projekt Razem Możemy Więcej to realizowany od wiosny tego roku program zaangażowania Olivii Business Centre w walkę z pandemią Covid-19. W jego ramach dotychczas postawione zostały dwa budynki modułowe, służące do testowania personelu medycznego oraz osób podejrzanych o zakażenie. Jeden z nich stanął przy szpitalu na gdańskiej Zaspie, drugi na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego w Oliwie. Ponadto do gdańskich szpitali przekazane zostały: testy na obecność przeciwciał Covid-19, respirator, fumigator, odzież medyczna i maseczki ochronne.



#RazemMożemyWięcej to projekt obejmujący również szereg innych inicjatyw, wdrażanych w związku z pandemią koronawirusa. W jego skład weszła pomoc lokalnym przedsiębiorcom, koordynacja zbiórki komputerów dla dzieci pozbawionych dostępu do edukacji w związku z nauczaniem domowym, wsparcie wolontariatu na rzecz seniorów i osób objętych kwarantanną. Akcję symbolizuje wielkie czerwone serce, które każdego wieczoru pojawia się na elewacji najwyższego budynku w Polsce północnej - Olivia Star. Iluminacja jest gestem wsparcia dla wszystkich służb zaangażowanych w pomoc medyczną i koordynację walki z zagrożeniem zarażenia wirusem powodującym chorobę COVID-19 i apelem na rzecz jedności mieszkańców Gdańska.





Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?