Omega Pilzno rozwija się w Trójmieście i przenosi magazyn do nowego parku Panattoni

Omega Pilzno to polski operator logistyczny oraz firma transportowo-spedycyjna. Została założona w 1992 r. Obecnie zatrudnia ok. 1000 pracowników i posiada pięć obiektów logistycznych oraz flotę blisko 700 pojazdów. W wyniku podpisanej umowy najmu w Panattoni Park Tricity East III łączna powierzchnia magazynowa, którą dysponuje firma Omega Pilzno na terenie całej Polski zwiększy się do blisko 120 tys. mkw.

- Decyzja o poszerzeniu naszego zaplecza magazynowego w rejonie Trójmiasta podyktowana jest rozwojem współpracy z naszymi obecnymi klientami oraz pozyskaniem nowych zleceń na obsługę logistyczną. Ze względu na swoje położenie nasz nowy magazyn zapewni nam możliwość świadczenia usługi składu celnego oraz przeładunku frachtu morskiego i dalszej dystrybucji towarów do klientów. Dziękujemy firmie Savills za pomoc w znalezieniu odpowiedniej dla nas nieruchomości, a firmie Panattoni za dostosowanie obiektu do naszych potrzeb – mówi Adam Godawski, wiceprezes zarządu firmy Omega Pilzno.

Ze strony firmy Savills, świadczącej usługi doradcze dla najemców nieruchomości magazynowych i przemysłowych, w procesie doboru lokalizacji i negocjacji warunków umowy najmu klientowi doradzali Kamil Szymański oraz Maciej Gierak.

- Trójmiasto staje się coraz atrakcyjniejszą lokalizacją dla branży logistycznej. Na koniec pierwszego kwartału 2020 r. obszar ten dysponował już ok. 671 500 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej. Firma Omega Pilzno podpisała długoterminową umowę najmu, potwierdzając tym samym długofalowe plany rozwoju w Trójmieście, co odzwierciedla rosnącą rolę tego regionu na logistycznej mapie Polski. Wkrótce może się to przełożyć na większe zainteresowanie Polską Północną ze strony kolejnych firm chcących skorzystać z atutów tej lokalizacji, m.in. dostępu do portu – mówi Maciej Gierak, menedżer ds. rozwoju biznesu, dział powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.

Panattoni Gdańsk East III to nowoczesny park logistyczny o powierzchni blisko 33 tys. mkw. Zlokalizowany jest w odległości ok. 4 km do portu w Gdańsku, co zapewnia łatwy dostęp do terminala kontenerowego. W pobliżu znajduje się również węzeł drogowy „Błonie” na Trasie Sucharskiego, biegnącej z portu DCT Gdańsk do obwodnicy południowej i autostrady A1. Ukończenie obiektu Panattoni Park Tricity East III przewidziane jest na I kwartał 2021 r.

- Omega Pilzno skorzysta z magazynu wysokiego składowania, w którym wprowadziliśmy pewne modyfikacje, by dostosować go do potrzeb najemcy. Dodatkowo zapewniliśmy mu możliwość ekspansji w przyszłości, w związku z dynamicznym rozwojem firmy w regionie Trójmiasta. Jako deweloper powierzchni magazynowych również dostrzegamy ogromny potencjał Pomorza i dlatego do końca 2020 roku planujemy zwiększyć nasz wolumen w tym regionie do ok. 470 tys. mkw. – mówi Martyna Sochaczewska, Leasing Manager, Panattoni.