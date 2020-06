Omnipack wypływa na szerokie wody

Otwarcie nowego centrum logistycznego w Nadarzynie k. Warszawy jest strategiczną decyzją związaną z nieustannym rozwojem polskiego startupu. Omnipack obecnie obsługuje ponad 100 klientów, z których zdecydowana większość dynamicznie rośnie. Ponadto, stale dołączają nowi klienci, co naturalnie generuje potrzebę dodatkowej powierzchni magazynowej. Centrum logistyczne w Nadarzynie zapewnia nie tylko dwukrotnie większą przestrzeń, lecz także lokalizację, która pozwala na realizację wysyłek zagranicznych w krótkim czasie. Kolejnym krokiem w kierunku ekspansji międzynarodowej Omnipack będzie uruchomienie w październiku magazynu w Gorzowie Wielkopolskim tuż przy granicy z Niemcami.

- Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorcy, który chciałby, aby jego eCommerce miał zasięg globalny i był przystosowany do potrzeb lokalnych rynków - jest wybór operatora logistycznego, który posiada magazyn w odpowiedniej lokalizacji, dostęp do lokalnych przewoźników i systemy do rozliczeń międzynarodowych. Dzięki centrum logistycznemu w Nadarzynie Omnipack może realizować wysyłki zagraniczne Next Day Delivery. Jeszcze w tym roku planujemy otwarcie kolejnego centrum w Gorzowie Wielkopolskim przy granicy Niemieckiej. Te działania umożliwią naszym klientom ekspansję i nieograniczone skalowanie biznesu na rynki Europy Zachodniej – mówi Tomek Kasperski, CEO Omnipack.

Omnipack zdecydował się na wynajem 6,5 tys. mkw powierzchni magazynowej w nowym budynku na terenie SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn, mając na względzie strategiczne położenie geograficznie - w pobliżu centralnych hubów firm transportowych. To gwarantuje optymalizację procesów logistycznych i pozwala wydłużyć czas składania zamówień, dla których dostawa będzie realizowana następnego dnia. Dla Omnipack ważne są też infrastruktura regałowa magazynu, maszyny do pakowania i przenośniki transportujące, które automatyzują przemieszczanie się paczki z miejsca pakowania do miejsca odbioru i zwiększona liczba docków, obsługująca wielu przewoźników jednocześnie. Te dwa ostatnie czynniki znacznie podnoszą wskaźnik efektywności operacji logistycznych.

- Zakupy w internecie robimy coraz bardziej świadomie, dlatego nasi klienci mają coraz większe oczekiwania wobec nie tylko towaru, który zamawiają, lecz także jakości obsługi. Nowy magazyn w Nadarzynie zapewnia większą efektywność operacji logistycznych, a co za tym idzie lepsze customer experience, na który składają się skrócony czas realizacji wysyłki, sposób pakowania, czy sprawna obsługa zwrotów – komentuje Karol Milewski, CCO w Omnipack.

1

2