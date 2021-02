Online brainstorming: #zielonemagazyny: Moda czy realne korzyści? Bądźcie z nami 9 marca!

Online brainstorming pod hasłem: #zielonemagazyny: Moda czy realne korzyści? to spotkanie organizowane w ramach prowadzonego przez Propertynews.pl serwisu specjalnego #zielonemagazyny. Partnerami debaty są firmy: Panattoni Europe i P3 Logistics Park.



Bądźcie z nami online 9 marca od 10.00 do 12.00. Będą z nami m.in.:



Emilia Dębowska, Senior Marketing and Sustainability Manager, Panattoni Europe

Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager w P3 Logistic Parks

Renata Osiecka, Managing Partner, Axi Immo Group

Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Polsce, Cushman & Wakefield

Monika Duda, Managing Director Poland, DHL Supply Chain

Łukasz Serafin, pełnomocnik zarządu ds. jakości i ekologii

O tym będziemy rozmawiać:



KIERUNEK – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Jak ważnym trendem jest ekologia na rynku obiektów magazynowych w Polsce? Co motywuje deweloperów i najemców do sięgania po eko-certyfikaty? Polska a reszta Europy – gdzie jesteśmy w wyścigu po eko-rozwiązania?



KLIMAT NA ZIELONE - Czy w niedalekiej przyszłości magazyny czeka to samo, co biura - budowa obiektu logistycznego bez certyfikacji będzie sporym ryzykiem inwestycyjnym dla dewelopera?



EKO-TECH – Pompy ciepła, odzysk wody, fotowoltaika - w jakie eko-technologie ubrane są magazyny w Polsce?



EKO-ZACHĘTY - Czy koszty ekologicznych rozwiązań są barierą w ich wdrażaniu w obiektach magazynowych? Czy mechanizmy zachęt rządowych mogłyby skłonić rynkowych graczy do masowego stosowania eko-rozwiązań? Czego jeszcze potrzeba, by eko-rozwiązania stały się standardem?

Ekologiczne magazyny - wszystko na ten temat podczas online brainstorming już 9 marca! Transmisja na Propertynews.pl.

O serwisie #zielonemagazyny

W cyklu artykułów przedstawiamy, jak branża magazynowo-logistyczna w Polsce staje się coraz bardziej ekologiczna i w jaki sposób gracze tego rynku wpisują w swój biznes zrównoważony rozwój.

Zapraszamy do współpracy!