Operator ARP i Katowicka SSE z umową na komercjalizację hali Kucelin

Częstochowski Park Przedsiębiorczości Kucelin powstaje przy ul. Kucelińskiej na terenie miejskiej strefy aktywności gospodarczej w południowej części Częstochowy. Jego budowa ruszyła niespełna pięć miesięcy temu, czyli na początku marca br. Dziś inwestycja jest już na realizacyjnym półmetku. Na placu budowy wzniesiono już całą konstrukcję hali i dachu, na ukończeniu jest także montaż elewacji. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, a to oznacza, że obiekt będzie gotowy już w czwartym kwartale 2020 roku.

Nowoczesna hala powstaje na dawnych terenach hutniczych zlokalizowanych w częstochowskim Kucelinie. Inwestorem jest Operator ARP sp. z o.o., zaś wsparcia w poszukiwaniu najemców ma udzielić Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, obejmująca obszar niemal 2800 hektarów terenów inwestycyjnych i skupiająca blisko 400 firm.

– Nawiązanie współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która zajmuje czołowe miejsca w europejskich i światowych rankingach atrakcyjności, to ogromna szansa dla tego projektu, ale także korzyść dla obu stron umowy. Nasz obiekt to nowoczesna przestrzeń w doskonałej lokalizacji, bardzo dobrze skomunikowana z centrum Częstochowy, z dostępem do mediów niezbędnych do prowadzenia wielu rodzajów działalności. Dzięki niemu śląski biznes zyska atrakcyjną powierzchnię produkcyjno-magazynową. Wierzę, że dzięki bardzo dobrym parametrom Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin i pewnemu partnerowi jakim jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, nasz obiekt bardzo szybko zyska najemców – podkreślił Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP sp. z o.o.

– Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w 20-kilku letniej historii Specjalnej Strefy Ekonomicznej w tym roku polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przebiły kapitałem te duże. Widać, że nasze polskie firmy zaczynają inwestować. Myślę, że wraz z Operator ARP mamy podobne strategie – koncentrujemy się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jesteśmy najlepszą SSE w Polsce, jedną z lepszych w Europie i właśnie takie działania, jak zawarta dziś umowa, sprawiają, że stajemy się najlepsi. Dzięki takiej współpracy – samorządu, biznesu i nauki – rozszerzamy i uzupełniamy swój portfel oraz dajemy szansę na inwestycje małym i średnim przedsiębiorstwom. Kucelin będzie idealnym miejscem dla tych firm – powiedział Janusz Michałek, prezes KSSE S.A.

Operator ARP jest spółką zależną Agencji Rozwoju Przemysłu. Do jej zadań należy optymalizacja majątku, ale też skuteczne zarządzanie gruntami inwestycyjnymi oraz obiektami. W ofercie spółki znajdują się atrakcyjne tereny inwestycyjne, zlokalizowane w Częstochowie, jak również obiekty na terenie całej Polski m.in. Gdyni, Bydgoszczy, Warszawie czy Gliwicach.