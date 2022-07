Operator logistyczny wchodzi do MLP Wrocław

Do grona najemców centrum MLP Wrocław dołączyła firma SPM Poland. Należąca do Grupy BCUBE Poland spółka zajmie magazyn o powierzchni 15 tys. mkw.

Pierwsza gotowa hala licząca blisko 5,7 tys. mkw została już przekazana najemcy.

Budowa kolejnego obiektu właśnie się rozpoczyna, a jego przekazanie planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

MLP Wrocław powstaje na działce o powierzchni 13 hektarów.

Wynajęta hala wykorzystywana będzie przez BCUBE Poland w całości na potrzeby magazynowe. MLP Group rozpoczęło jednocześnie budowę następnego obiektu, który dostarczy kolejnych zakontraktowanych blisko 9,5 tys. mkw. Z tego około 100 mkw. przeznaczone będzie na nowoczesne powierzchnie biurowe.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Funkcje generalnego wykonawcy powierzono przedsiębiorstwu W.P.I.P. zajmującemu się projektowaniem i generalnym wykonawstwem budynków magazynowych, produkcyjnych i biurowych, w których stosowane są rozwiązania spełniające wysokie standardy środowiskowe, z którym MLP Group współpracuje również przy realizacji innych centrów logistycznych.

- Kolejna wspólna realizacja z MLP Group to dla nas wyznacznik szacunku i wzajemnego zaufania. Partnerstwo, które przewodzi naszej współpracy, pozwala sprostać każdemu wyzwaniu. Zrównoważone budownictwo, nowoczesne i ekologiczne rozwiązania to nasz wspólny cel. Jako generalny wykonawca zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest kompleksowe odpowiadanie na potrzeby klienta, by cały proces inwestycji i późniejsze użytkowanie obiektu były satysfakcjonujące dla nas wszystkich – powiedział Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu W.P.I.P

MLP Wrocław będzie zrównoważony

- Nasze centrum logistyczne MLP Wrocław powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to przyznane certyfikaty oceniające budynki pod kątem ich ekologiczności. Na dachach montujemy panele słoneczne realizując nasz strategiczny cel osiągnięcia poziomu zerowego śladu węglowego. Wszystkie wdrażane rozwiązania są bardzo dobrze oceniane przez potencjalnych najemców i często decydują o wyborze naszych centrów logistycznych. Bardzo cieszymy się z podpisania umowy z nowym najemcą. Posiadając wybudowaną halę mogliśmy ad hoc przekazać najemcy gotową powierzchnię. Pozostałą przestrzeń, której budowę właśnie rozpoczynamy, przekażemy klientowi na początku przyszłego roku – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group.

Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group. Fot. mat. pras.

MLP Wrocław jest kompleksem, który powstaje na działce o powierzchni 13 hektarów. Park logistyczny będzie składał się z 6 hal magazynowych o docelowej powierzchni 63 234 m2. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Park logistyczny zlokalizowany jest w dzielnicy Psie Pole w północno-wschodniej części Wrocławia, w odległości jedynie 14 km od centrum miasta. Dużym ułatwieniem jest znajdująca się w pobliżu droga krajowa E67 oraz droga ekspresowa S8 łącząca Wrocław z Warszawą.

- Z punktu widzenia strategii handlowej naszej firmy na najbliższe lata, Wrocław należy zdecydowanie do jednego z najbardziej strategicznych obszarów. Ta inwestycja pozwoli nam zabezpieczyć przestrzeń dla przyszłego rozwoju naszej działalności, a przy tym otworzy nam nowe, szersze możliwości, jeśli chodzi o umocnienie pozycji BCUBE na terenie zachodniej Polski. Nowy obiekt stanie się także istotnym atutem pod względem zaangażowania naszej firmy w sprostanie międzynarodowym standardom tzw. logistyki „green”, gwarantując lepszą efektywność i niższą emisję CO2 – podkreślił Simone Grasso, Managing Director BCUBE Poland.