Łącznie w SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn firma Rhenus Office Systems wynajmuje 10,2 tys. mkw. Nowy magazyn przeznaczony jest do skanowania i przechowywania dokumentów papierowych.

Rhenus Office Systems Poland nieustannie się rozwija i rozszerza portfolio świadczonych usług. Inwestuje zarówno w nowoczesne i ekologiczne obiekty jak również rozwiązania usprawniające procesy min. software do przetwarzania tradycyjnej dokumentacji oraz wykorzystuje nowe możliwości związane z Robotic Process Automation oprogramowaniem służącym do automatyzacji procesów poprzez naśladowanie pracy człowieka.

Spółka rozszerzyła swoją obecność w SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn: w nowym budynku firma Rhenus Office Systems na przestrzeń magazynową przeznaczyła 8,1 tys. mkw., natomiast powierzchnie biurowe zajmują ok 400 mkw. Budynek jest wyposażony w istotne dla klienta rozwiązania zmniejszające zużycie energii, jak nowoczesne oświetlenie LED sterowane systemem DALI. Dodatkowo, w duchu dbania o well-being pracowników powstała siłownia zewnętrzna.

– Nowy budynek dla Rhenus Office Systems powstał z wykorzystaniem Building Intelligence Modelling, co pozwoliło zmaksymalizować jego ergonomię oraz już na etapie projektowania zaplanować rozwiązania, które pozwolą m.in. uzyskać certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. Obiekt dostosowaliśmy do specyfiki działalności klienta, który zajmuje się procesami związanymi z przechowywaniem dokumentów i przetwarzaniem danych. W celu zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa przechowywanych w nim dokumentów papierowych budynek posiada wyższą odporność ogniową. Ponadto, na potrzeby klienta projekt ma niestandardową wysokość 12 metrów netto – mówi Bartosz Michalski, dyrektor dewelopmentu, SEGRO.

Wynajem nowego obiektu magazynowego w Nadarzynie pod Warszawą to kolejny, milowy krok w rozwoju naszego biznesu w Polsce. O kontynuacji współpracy z SEGRO zadecydowały m.in. optymalna lokalizacja parku, wysoka jakość obsługi dotychczasowej inwestycji oraz zaawansowany projekt nowego, ekologicznego magazynu, który sprostał naszym oczekiwaniom. Co więcej, przyspieszony termin oddania powierzchni do użytku pozwolił nam rozpocząć działania wcześniej, niż przewidywaliśmy – mówi Krzysztof Choma, członek zarządu Rhenus Office Systems.