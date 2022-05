Operator sieci Play uruchomił w Gdańsku nowe data center

Jest to 7 obiekt na terenie Polski i pierwszy w Trójmieście należący do operatora.

Umożliwi on świadczenie lokalnym firmom usług w obszarze kolokacji, chmury obliczeniowej, dostępu do Internetu oraz bezpieczeństwa IT.

W 2011 roku 3S otworzyło swoje pierwsze data center przy ulicy Gospodarczej 12 w Katowicach.

Grupa 3S, należąca do spółki P4, operatora sieci Play, uruchomiła w Gdańsku nowe data center. Oddane do użytku centrum danych przy ul. Nowy Świat 40, to obiekt przejęty przez operatora w ubiegłym roku, a następnie gruntownie zmodernizowany. Wcześniej budynek był dzierżawiony przez globalnego dostawcę technologii informatycznych, który świadczył tam usługi dla jednego ze swoich międzynarodowych kontrahentów.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowe usługi dla trójmiejskich przedsiębiorstw

Uruchomienie data center to kolejna inwestycja 3S mająca zapewnić trójmiejskim firmom kompletny pakiet usług w obszarze outsourcingu IT: m.in. kolokacyjnych, chmurowych, bezpieczeństwa oraz telekomunikacyjnych. Wcześniej, w czerwcu 2020 r. firma uruchomiła w Gdańsku biuro regionalne i zaczęła sukcesywnie rozbudowywać sieć światłowodową. Dziś liczy ona blisko 200 km i obejmuje swoim zasięgiem Gdańsk, Sopot oraz Gdynię. Nowy obiekt został do niej podłączony.

– Gdańsk to ważny punkt na mapie naszych data center. Od kilkunastu miesięcy rozwijamy na północy własne struktury i budujemy sieć światłowodową. Centrum przetwarzania danych była w tym regionie naszym brakującym ogniwem. Dzięki jego uruchomieniu możemy oferować klientom z Trójmiasta pełen zakres usług z portfolio naszych usług i rozwiązań. – mówi Monika Roś-Gruszczyk, członek zarządu Grupy 3S.

72 godziny bez prądu

Centrum danych o mocy 1,2 MW w tym 0,8 MW mocy IT pomieści 192 szafy rack i umożliwia podłączenie do sieci dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Dzięki redundancji zasilania i chłodzenia: dwóm niezależnym liniom energetycznym, systemom UPS i agregatom prądotwórczym, gwarantuje 72 godziny działania przy pełnym obciążeniu w przypadku odcięcia obiektu od bieżących dostaw energii. Dodatkowo w data center wykorzystano m.in. technologię free-coolingu, chłodzenia w oparciu o system wody lodowej i podział na zimne i ciepłe korytarze, dzięki czemu uzyskano współczynnik efektywności energetycznej PUE na poziomie 1.5.

Komora przeznaczona na sprzęt IT to “budynek w budynku” zapewniający odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo obiekt jest monitorowany 24/7 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest wyposażony w system kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń i gazowy system przeciwpożarowy, który zapewnia pełne bezpieczeństwo sprzętu IT klientów w razie pożaru.

7 obiekt w klastrze

Gdańskie centrum przetwarzania danych to 7 obiekt należący do 3S. W 2011 roku 3S otworzyło swoje pierwsze data center przy ulicy Gospodarczej 12 w Katowicach. Od tego czasu, prócz dwóch następnych w Katowicach, podobne obiekty powstały w Warszawie, Krakowie i Bytomiu. Obecnie powierzchnia wszystkich obiektów w klastrze data center Grupy 3S wynosi ponad 5300 m2.

Zapotrzebowanie na usługi centrów danych jest rekordowo wysokie, co wynika z inicjatyw związanych z transformacją cyfrową, optymalizacją kosztów i rosnącym popytem na rozwiązania w chmurze. Gartner przewiduje, że globalne wydatki na usługi centrów danych wzrosną do 226 miliardów dolarów w 2022 roku, co oznacza wzrost o 11,4% w skali roku. Biorąc pod uwagę panujące trendy na rynku przetwarzania danych, Grupa 3S planuje dalsze inwestycje w rozbudowę swojego klastra data center.