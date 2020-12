Operator telewizyjny wybrał MLP Pruszków II

Nadawca kanałów dystrybucyjnych telewizji płatnej dołączył do grona najemców w centrum logistycznym MLP Pruszków II i otrzyma blisko ok. 2,7 tys. mkw.

Nowy najemca podpisał umowę na wynajem nowoczesnej powierzchni w centrum logistycznym

MLP Pruszków II. W ramach umowy najemca otrzyma blisko 2,7 tys. mkw., z tego na cele magazynowe przeznaczone będzie ok. 2,4 tys. mkw., a resztę ok. 340 mkw. stanowić będzie przestrzeń biurowo-socjalna. Hala zgodnie ze standardem MLP Group zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Dostarczenie gotowego obiektu zaplanowane jest na 1 lutego 2021.

- MLP Pruszków II to nasz największy projekt oferujący ponad 300 tys. mkw. powierzchni. Dzięki doskonałej lokalizacji, infrastrukturze oraz możliwości rozbudowy parku, cieszy się on ogromną popularnością wśród obecnych jak i potencjalnych najemców. Dodatkowo staramy się zawsze podchodzić bardzo elastycznie do indywidualnych potrzeb naszych klientów – powiedział Tomasz Pietrzak Senior Leasing Manager w MLP Group.

MLP Pruszków II to centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów,

w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 309 tys. mkw., z tego blisko 200 tys. mkw. jest już oddane do użytku. W związku z dynamiczną rozbudową parku uruchomiony został drugi wjazd na teren, który jest przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych. To bardzo duże ułatwienie zarówno dla pracowników i dostawców w dojeździe do konkretnego obiektu. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest wstanie sprostać wymaganiom klientom z różnych branż. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760, a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.