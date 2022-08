Orion Capital debiutuje na polskim rynku nieruchomości

Do końca roku Orion Capital planuje rozpocząć budowę dużego projektu magazynowego w Małopolsce oraz ok. 200 mieszkań na wynajem w Krakowie. Strategia firmy zakłada realizację w ciągu pięciu lat co najmniej 20 projektów, co oznacza trzy, cztery obiekty rocznie.