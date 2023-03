Choć budowa budynku DC2 w Prologis Park Warsaw-Żerań zakończyła się w październiku 2022 roku, a pierwsi klienci wprowadzili się już w listopadzie, to lista najemców jest już prawie zamknięta.

W tym obiekcie typu Small Business Unit (SBU) do wynajęcia pozostał już tylko jeden moduł o powierzchni 4000 mkw.

To idealne rozwiązanie dla firm szukających nowoczesnej, a przy tym elastycznej powierzchni magazynowej lub produkcyjnej położonej w strategicznej, miejskiej lokalizacji.

Budynek DC2 wyróżnia się szerokimi możliwościami dostosowania wielkości i charakteru powierzchni do indywidualnych wymagań najemców.

Najnowszy budynek Prologis w Warszawie o powierzchni całkowitej 11 000 mkw. oferuje moduły już od 600 mkw. powierzchni magazynowej z biurami o wielkości od 100 mkw., które w zależności od potrzeb klienta można łączyć i powiększać.

Budynek DC2 wyróżnia się szerokimi możliwościami dostosowania wielkości i charakteru powierzchni do indywidualnych wymagań najemców i specyfiki prowadzonej przez nich działalności. Dlatego wśród najemców znalazły się takie firmy jak m.in. Shim-Pol, firma z branży analitycznej czy GT Holding - operator logistyczny wiodącej sieci spożywczej.

Nowo powstały budynek jest pierwszym magazynem Prologis w Polsce, któremu technologia Building Information Modeling (BIM) towarzyszy już od początku jego projektowania. W budynku zastosowano także rozwiązania, które skutecznie pomagają klientom w redukcji ich śladu węglowego, a przy tym zmniejszają koszty eksploatacji. Termoizolacyjność powyżej wymagań warunków technicznych oraz żelbetowa konstrukcja ograniczają koszty związane z ogrzewaniem, a system smart meteringu do zdalnej kontroli zużycia mediów pozwala na efektywne zarządzanie mediami. Ponadto rozliczenie mediów odbywa się na podstawie stałych cen energii i gazu rozliczanych w systemie Clear Lease.

Jak wynika z ostatnich badań łatwa dostępność parku logistycznego dla pracowników jest istotna dla 90 proc. firm. Prologis Park Warsaw-Żerań, dzięki bliskości Trasy Toruńskiej, zapewnia wygodny dojazd, także komunikacją miejską – kilkoma liniami tramwajowymi, autobusami, a także metrem. Do drugiej linii metra wystarczy dojechać jeden przystanek tramwajem. W pobliżu parku znajdują się tereny rekreacyjne z boiskiem, basenem i lodowiskiem, oraz centrum handlowe i hotel. Ponadto pracownicy mogą korzystać z plenerowych biblioteczek Prologis Book Box czy stacji naprawy rowerów – mówi Jarosław Bicki, Development Manager w Prologis

Dla większego bezpieczeństwa oraz lepszego samopoczucia pracowników obiekt oświetla najwyższej jakości system LED. Budynek jest tak zaprojektowany, by na życzenie klienta można było zamontować świetliki, które zapewnią do 12,5 proc. naturalnego światła. Z kolei czujniki ruchu w pomieszczeniach socjalnych pomagają zmniejszyć koszty oświetlenia. Zwiększona nośność dachu zapewnia podstawę pod systemy fotowoltaiczne, a solary służą m.in. do podgrzewania wody w biurach.

