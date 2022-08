Ostatnia przestrzeń DL Invest Park Czechowice zajęta

Magazyn w Czechowicach-Dziedzicach znajduje się w bliskiej odległości od dróg ekspresowych S1 oraz S52 - około 6 minut jazdy samochodem.

Dojazd samochodem do Katowic oraz do międzynarodowego portu lotniczego Pyrzowice nie zajmuje więcej niż godzinę.

W zasięgu 30 minut jazdy znajdują się między innymi Cieszyn i Bielsko-Biała. W samych Czechowicach-Dziedzicach mieszka ponad 35 tys. osób.

- Wynajem powierzchni przez uznaną firmę Ammega Poland w DL Invest Park Czechowice to poświadczenie wysokiej jakości naszego projektu oraz jego korzystnej lokalizacji. Przez Śląsk przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne w tej części Europy. Region ten może poszczycić się również najlepiej rozwiniętą siecią dróg w Polsce, a także dobrze rozwiniętą siecią połączeń kolejowych. Jest to między innymi zasługą dużego stopnia zaludnienia Śląska, a to ułatwia zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej - wylicza Wirginia Leszczyńska, COO w DL Invest Group odpowiedzialna za rozwój firmy na rynku magazynowym i logistycznym.

- Śląsk cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, co potwierdzają między innymi wyniki osiągane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która od lat jest jedną z najlepszych stref w Europie według prestiżowego rankingu FDI Business Financial Times - podkreśla Wirginia Leszczyńska.

- Wszystkie nieruchomości realizowane przez DL Invest Group na terenie Polski powstają z myślą o długoterminowym dostarczaniu wartości naszym najemcom. Stawiamy na model, w którym zrealizowane przez nas projekty pozostają w naszym portfolio. Z tego tytułu szczególną wagę przykładamy do jakości nieruchomości oraz jakości późniejszego nimi zarządzania, aby najemcy chcieli z nami pozostać i rozwijać się wraz ze wzrostem ich biznesu - zauważa Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

Realizując projekty komercyjne w większości lokalizacji zabezpieczamy dodatkowe działki, aby możliwa była na ich terenie realizacja kolejnych nieruchomości wraz ze wzrostem zapotrzebowania na powierzchnie ze strony najemców - mówi Dominik Leszczyński.

- Nieruchomości magazynowe to połowa naszego portfolio wartego obecnie ponad 1,8 miliarda złotych. Między innymi z tego tytułu cieszy nas wybór naszych nieruchomości przez firmy będące jednymi z wiodących na świecie spółek na swoich rynkach. To podkreśla jakość, którą dostarczamy naszym najemcom i gwarantuje naszym biznesowym partnerom stabilność funkcjonowania w możliwie najwyższej jakości przestrzeniach komercyjnych - podsumowuje Dominik Leszczyński.