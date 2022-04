Ostatnie wolne powierzchnie do wzięcia w BIK Park Wrocław

BIK Park Wrocław powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a celem będzie uzyskanie certyfikatu ekologicznego BREEAM na poziomie Very Good. Inwestycja dostarczy 22,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Oddanie gotowej hali do użytkowania planowane jest w trzecim kwartale br.

Trwa rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem.

BIK Park Wrocław ma jeszcze miejsce dla nowych najemców.

Nowa inwestycja ma spełniać wymogi certyfikatu ekologicznego BREEAM na poziomie Very Good.

Prace ziemne inwestycji realizowanej przez Biuro Inwestycji Kapitałowych zostały już praktycznie zrealizowane. Generalny wykonawca firma Atlas Ward jest obecnie na etapie wylewania płyt fundamentowych i stawiania słupów konstrukcyjnych.

- W pełni dotrzymujemy harmonogramu budowy. Nowoczesna hala magazynowa o powierzchni najmu liczącej 22.500 m2 będzie gotowa w trzecim kwartale br. Olbrzymim atutem naszej inwestycji jest lokalizacja blisko aglomeracji wrocławskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady zapewniającej szybki i wygodny dojazd. W trosce o ochronę środowiska obiekt realizujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówi Krzysztof Mucha Business Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Inwestycja ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu BREEAM oceniana jest w dziesięciu głównych kategoriach. Dotyczą one: zarządzania projektem i prowadzenie procesu budowy, komfortu użytkowników, zużycia energii, lokalizacji oraz transportu do i z budynku, gospodarki wodno – ściekowej, materiałów wykorzystanych do budowy, gospodarki odpadami, wykorzystania terenu oraz wpływu na środowisko, ochrony przed emisją zanieczyszczeń, a także innowacyjności.

BIK Park Wrocław chce przyciągnąć najemców dzięki standardom BREEAM

Nowy obiekt składać się będzie z modułów, których wielkość będzie można elastycznie dopasować do potrzeb najemców. Zastosowane zostaną technologie zapewniające wysoki standard. Konstrukcja hali przystosowana zostanie pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe dostosowane do inteligentnego systemu sterowania DALI, który umożliwia obniżenie zużycia energii i kosztów oświetlenia magazynu.

Podobnie jak w pierwszym etapie wdrożone zostaną również rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania oraz zapewniające ochronę środowiska naturalnego, w tym m.in. stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Nowoczesne centrum logistyczne położone jest w Nowej Wsi Wrocławskiej (gmina Kąty Wrocławskie), w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 – węzeł Pietrzykowice. To idealna lokalizacja na magazyn do obsługi aglomeracji wrocławskiej, a dzięki bezpośredniemu dostępowi do autostrady także całej reszty Polski i rynku niemieckiego.

BIK S.A. jest polskim deweloperem logistycznym należącym do funduszu inwestycyjnego NREP NSF IV. Działalność BIK nadzoruje Logicenters - platforma logistyczna NREP.