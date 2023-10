Centrum serwisowe układów hamulcowych w nowym zakładzie produkcyjno-usługowym Knorr-Bremse w Rzeszowie ma zostać wiodącym punktem serwisującym hydrauliczne systemy układów hamulcowych produkcji Knorr-Bremse dla pojazdów szynowych w Europie.

Uruchamiana jest produkcja systemów klimatyzacji i elementów wyposażenia elektrycznego Power Electric przeznaczonych do pojazdów szynowych.

W związku z rozwojem firmy w najbliższych latach liczba osób zatrudnionych w zakładzie wzrośnie do około 400 osób.

17 października odbyła się ceremonia otwarcia zakładu produkcyjno-usługowego Knorr-Bremse, która miała miejsce na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Strefie Aktywności Gospodarczej "Rzeszów-Dworzysko". Jak podkreśla Harald Schneider - Członek Zarządu Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems lokalizacja ta została wybrana ponieważ Rzeszów oferuje bardzo silną i dobrą infrastrukturę dla inwestycji a także doskonałą i kompetentną kadrę pracowniczą.

Otwarcie zakładu produkcyjno-usługowego Knorr-Bremse. Fot. Mat. pras.

Na wydarzenie przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i oraz innych instytucji lokalnych. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość również przedstawiciele uczelni i szkół technicznych z Podkarpacia oraz Krakowa a także wielu gości z instytucji i stowarzyszeń branży kolejowej w Polsce a przede wszystkim Klienci firmy Knorr-Bremse w Polsce i Europie.

Podczas uroczystości przybliżone zostały plany rozwoju zakładu, które wiążą się z jego rozbudową, inwestycjami w ekologię oraz zatrudnieniem pracowników. Obiekt zajmuje obecnie powierzchnię ok 23 tys. mkw., z czego ponad 19 tys. mkw. to hala produkcyjna, a 4 tys. mkw. to biura. Do roku 2025 Knorr-Bremse planuje poszerzyć i rozwinąć swoją działalność w Rzeszowie o kolejne specjalizacje. Powierzchnia zakładu może zostać powiększona wówczas nawet do 35 tys. mkw.

W Rzeszowie prowadzimy obecnie trzy jednostki biznesowe z naszego portfolio kolejowego: systemy klimatyzacyjne HVAC, elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów szynowych Power Electric i systemy hamulcowe, które produkują oraz serwisują urządzenia na rynek polski a także Europy zachodniej i środkowo-wschodniej. W przyszłości planujemy poszerzenie działalności zakładu o kolejne specjalizacje. – powiedział w czasie ceremonii Jacek Biłas, Prezes Zarządu Knorr-Bremse w Polsce.

Podczas uroczystości zaproszeni goście oprowadzeni zostali po zakładzie. Zaprezentowane zostały im trzy funkcjonujące już Business Unity: HVAC, który zajmuje się produkcją systemów klimatyzacji dla pojazdów szynowych wraz z dostępnym w przyszłości serwisem, Power Electric specjalizujący się produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów szynowych oraz Centrum Serwisowe układów hamulcowych pneumatycznych i hydraulicznych dla pojazdów szynowych. Serwisowane są w nim elementy pneumatycznych układów systemów hamulcowych z ciężkich pojazdów szynowych – sprężarki, jednostki sterujące oraz zawory rozrządcze i elementy układów hydraulicznych – zaciski oraz agregaty stosowane w tramwajach. W przyszłości planowana jest rozbudowa Centrum Serwisowego, które zajmuje obecnie powierzchnię 2 600 mkw. a w planach ma stać się ono wiodącym i największym centrum serwisowym hydraulicznych układów hamulcowych dla pojazdów szynowych w Europie.

Otwarcie Knorr-Bremse. Fot. Mat. pras.

Obecne w zakładzie pracuje ponad 140 osób. W najbliższych latach liczba ta ma wzrosnąć do 400. Aktualnie firma prowadzi rekrutację na stanowiska produkcyjne i okołoprodukcyjne. Oferuje korzystne warunki zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy oraz bogatą bazę benefitów. Knorr-Bremse dba także o rozwój kompetencji zatrudnionych pracowników, których szkoli w zakładach na zachodzie Europy.

Nowo wybudowany zakład w Rzeszowie posiada proekologiczny certyfikat BREEAM, świadczący o tym, że budynek dopasowany jest do standardów zielonego budownictwa. W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i stosowania odnawialnych źródeł energii, na terenie obiektu planowana jest instalacja fotowoltaiczna oraz montaż pomp ciepła. Inwestycja ta ma wynieść ok. 5 milionów euro i zostać zrealizowana w latach 2024-2025.

