P3 kupuje duży grunt pod Wrocławiem

Działka położona jest bezpośrednio przy autostradzie A4, w odległości zaledwie 15 minut od Bielan Wrocławskich będących główną strefą magazynowo-przemysłową Dolnego Śląska i 35 minut od Centrum Wrocławia. To druga inwestycja dewelopera w tej okolicy. Kilka miesięcy temu P3 zakupiło we Wrocławiu, tuż nieopodal lotniska, grunt o powierzchni ok. 4 ha.

- Województwo dolnośląskie należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce, dynamicznie rozwija się w nim branża motoryzacyjna, elektrotechniczna, elektromechaniczna, a także tworzyw sztucznych i wyrobów z metali. Już od jakiegoś czasu w naszej strategii zakładaliśmy wejście na ten rynek, kwestią czasu było dla nas znalezienie odpowiedniego gruntu - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Z naszego punktu widzenia to strategiczna lokalizacja. Z jednej strony doskonale uzupełnia nasze portfolio dużych parków logistycznych w kluczowych lokalizacjach w kraju, a z drugiej pozwala zaproponować klientom, którzy chcą działać w tym regionie, najwyższą jakość naszych obiektów - dodaje.