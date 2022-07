P3 Logistic Parks zagospodaruje teren dawnych koszar w Hanau w Niemczech

Deweloper wszedł w posiadanie 250 tys. mkw.

P3 zbuduje tam duży kampus centrum danych, pod nazwą P3 Datacenter Hanau.

Inwestycja ma być bardzo ekologiczna, m.in. będzie w pełni tzw. zieloną energią elektryczną.

Budowa kampusu została zaplanowana na 10 lat i będzie realizowana etapami. Łącznie na powierzchni około 200 tys. mkw. powstanie co najmniej osiem modułów z centrami danych. W ramach projektu typu brownfield, zagospodarowującego tereny poprzemysłowe P3 przeprowadzi dezynfekcję terenu koszar Großauheim, który nie był użytkowany od 2008 roku, zrealizuje rozbiórkę i niezbędne prace remontowe, a odzyskany materiał budowlany zostanie ponownie wykorzystany.

W kampusie centrum danych planowane jest podłączenie mocy 180 megawatów. Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację obiektu, P3 wspólnie z władzami miasta Hanau wyznaczyło cele zrównoważonego rozwoju inwestycji i zobowiązało się do ich realizacji. Oznacza to, że centrum danych P3 już po uruchomieniu pierwszego modułu będzie zasilane wyłącznie energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Ponadto szczególna uwaga zostanie położona na efektywność energetyczną oraz redukcję emisji CO2. Zużycie wszystkich zasobów będzie monitorowane za pomocą systemu zarządzania energią, a szczegółowe dane przekazywane corocznie do władz miasta.

P3 buduje z myślą o środowisku

P3 wdraża też środki ochrony gatunkowej, aby chronić lokalną florę i faunę. Obejmują one tworzenie tzw. obszarów kompensacyjnych oraz relokację zwierząt, które wymagają ochrony. Ponadto firma stworzy siedliska, takie jak wieże lęgowe dla jerzyków i schronienia dla nietoperzy, oraz zazieleni teren wokół projektu.

- Boom na e-commerce i coraz większa powszechność pracy zdalnej jasno pokazują, jak ważne są dla nas wszystkich centra danych. Bez nich postęp cyfryzacji nie jest możliwy, a potrzeba sprostania temu popytowi z wykorzystaniem zielonej energii jest ogromna. Cieszymy się, że w ścisłej współpracy z miastem możemy realizować tak przyszłościowe rozwiązanie, jak P3 Datacenter Hanau - mówił Soenke Kewitz, dyrektor zarządzający w P3 Logistic Parks Niemcy.

- Przekształcenie dawnych koszar Großauheim w kampus centrum danych, który będzie bardzo dużą inwestycją również jak na międzynarodowe standardy, stanowi dla nas ważny element realizacji strategii dotyczącej centrów danych. To wspólne przedsięwzięcie i wiążące ustalenie dotyczące zrównoważonego rozwoju ponad ogólnie przyjętym standardem – czego przykładem jest choćby fakt, że połowa energii będzie pochodziła z lokalnych źródeł regeneracyjnych – były dla nas szczególnie ważne, również ze względu na wielkość kampusu po jego ostatecznej rozbudowie - powiedział Claus Kaminsky, burmistrz miasta Hanau.

Co pomieści nowa inwestycja P3?

Na terenie kampusu planowana jest także budowa elektrociepłowni firmy Gemeinschaftskraftwerk Hanau GmbH und Co. KG. Od 2024 r., po wygaśnięciu umów na dostawy z elektrownią Staudinger, nowa elektrociepłownia zapewni Hanau zaopatrzenie w przyjazne dla klimatu ciepło. Lokalny operator sieci elektrycznej, firma Hanau Netz GmbH, wybuduje również na miejscu stację transformatorową.

- Nasz projekt w Hanau będzie jednym z największych kampusów centrów danych w Europie. Podczas prac rozwojowych zadaliśmy sobie intrygujące pytanie: jak pogodzić centrum danych o tak wielkiej skali z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi? Jestem niezwykle dumny z tego, że wspólnie z miastem Hanau znaleźliśmy rozwiązanie wyznaczające przyszłe trendy. Z wielką niecierpliwością czekam na dalszy rozwój projektu, który pod względem wielkości odpowiada powierzchni 35 boisk piłkarskich, a będzie w całości zasilany wyłącznie zieloną energią elektryczną. Ponadto projekt nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu na równowagę terenów na obszarze Ren-Men, ponieważ jest to już nieużytkowany obszar wykorzystywany wcześniej do celów wojskowych - wyjaśnił Semir Selcukoglu, szef Datacenter P3 Logistic Parks.

- Budowa P3 Data Center Hanau na terenie dawnych koszar Großauheim jest wynikiem współpracy między firmą P3 Logistic Parks, Federalnym Urzędem ds. Nieruchomości i miastem Hanau, a jednocześnie jest to kolejny ważny krok w procesie przekształceniowym w Hanau, gdzie dawne amerykańskie nieruchomości są oddawane do cywilnego użytku z myślą o przyszłości - mówił Claus Niebelschuetz, szef sprzedaży w Federalnym Urzędzie ds. Nieruchomości.

Budowa kampusu centrum danych ma charakter spekulacyjny. Projekt jest przeznaczony dla działających operatorów centrów danych. Samo miasto Hanau jest szczególnie atrakcyjną lokalizacją ze względu na bliskość centrum internetowego DE-CIX we Frankfurcie.

Firma P3 otrzymała wsparcie w pośrednictwie nieruchomości ze strony międzynarodowej firmy doradczej CBRE, oddziału A&T Industrial & Logistics, na czele którego stoi Rainer Koepke, a doradztwem prawnym przy zakupie zajmowała się kancelaria Noerr, kierowana przez dr Alexandra Jänecke i dr Tima Behrensa.