P3 na zakupach. Łódź, Wrocław i Bydgoszcz w banku ziemi

Największa z nabytych działek o powierzchni prawie 14 ha znajduję się w Bydgoszczy, na terenie Bydgoskiego Parku Technologicznego – jednego z największych parków przemysłowo – technologicznych w Polsce.

Planowany jest na niej magazyn o powierzchni prawie 70 tys. mkw.

To pierwsza inwestycja P3 w tym mieście i regionie.

Z kolei we Wrocławiu na działce o powierzchni ok. 4 ha, położonej w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego, powstanie obiekt o powierzchni 18.500 mkw. Projekt we Wrocławiu podobnie jak w Łodzi to typowe lokalizacje dla logistyki miejskiej. W ramach łódzkiej inwestycji P3 zrealizuje dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 44 tys. mkw., które będą doskonałym uzupełnieniem i poszerzeniem dotychczasowej oferty dewelopera w tym mieście.

- Ostatni rok był dla nas wyjątkowo udany. Podpisaliśmy umowy najmu na ponad 380 tys. mkw. powierzchni najmu. Rozpoczęliśmy budowy magazynów o łącznej powierzchni przekraczającej 150 tys. mkw. i równolegle zakończyliśmy realizację ponad 70 tys. mkw. nowych obiektów. W minionych miesiącach koncentrowaliśmy się jednak nie tylko na budowie i komercjalizacji, ale także na zabezpieczeniu atrakcyjnych gruntów pod przyszłe inwestycje, czego efektem jest powiększenie naszego banku ziemi o trzy nowe działki, na których jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć realizację obiektów przeznaczonych pod obsługę logistyki miejskiej. Docelowo powiększą one nasze zasoby o blisko 130 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

Zapotrzebowanie na ten rodzaj obiektów wynika w dużej mierze z rosnącej popularności handlu internetowego, a co za tym idzie zmieniających się oczekiwań konsumentów, którzy zamówienia złożone on-line chcą otrzymywać jak najszybciej – następnego, czy nawet tego samego dnia. Jest to wyzwanie, przed którym stoją dziś nie tylko kurierzy i operatorzy logistyczni, ale także deweloperzy, którzy chcą zapewnić swoim klientom odpowiednie powierzchnie w atrakcyjnych lokalizacjach.

- Wszystkie działki, które nabyliśmy są doskonale zlokalizowane – w niedużej odległości i z dogodnym dojazdem do centrów miast, w tym także transportem publicznym. Jednocześnie zapewniają szybki dostęp do autostrad oraz głównych dróg ekspresowych w kraju, dzięki którym możliwa będzie sprawna dystrybucja produktów nie tylko na rynkach lokalnych, ale także poza nimi. Także w tym roku będziemy pracować nad zakupem kolejnych działek w całym kraju zarówno lokalizacji miejskich, jak i parków o zasięgu interregionalnym. Planujemy pojawić się w nowych lokalizacjach na Dolnym i Górnym Śląsku - mówi Karolina Adamczak, Senior Development Manager P3 Logistic Parks w Polsce.