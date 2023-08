Grunt, który zasilił portfolio P3, znajduje się w strategicznej lokalizacji na południe od Poznania, blisko drogi dwupasmowej S11, która łączy się z autostradą A2, pomiędzy węzłami Krzesiny i Poznań Wschód. Autostrada zapewnia łączność na wschód z Warszawą oraz na zachód z Berlinem, a także dogodny dostęp do innych głównych tras komunikacyjnych, węzłów logistycznych oraz kluczowych rynków. Lokalizacja działki nabytej przez P3 jest szczególnie atrakcyjna dla dostawców usług logistycznych i branży e-commerce.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zakupić kolejny grunt pod Poznaniem, w niedużej odległości od naszych dwóch już zabudowanych działek, w regionie, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem klientów. To strategiczna inwestycja, która pozwoli na rozbudowę naszego portfolio w okolicy Poznania. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić klientom jeszcze lepsze rozwiązania logistyczne. Pozyskanie kolejnej działki w tym roku potwierdza także naszą silną pozycję na rynku oraz jest krokiem na drodze do realizacji naszego zobowiązania do ciągłego rozwoju i inwestycji w Polsce - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.