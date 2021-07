P3 startuje z budową nowego magazynu w P3 Błonie. 123 Łazienka głównym najemcą

123 Łazienka, jeden z największych sklepów internetowych z wyposażeniem łazienek w Polsce, która zajmie 10,5 tys. mkw.

Pozostała część budynku zostanie przeznaczona na wynajem.

- Powierzchnia dedykowana dla firmy 123 Łazienka będzie w pełni odpowiadała wymaganiom, jakie narzuca handel przez internet. W ramach niej powstanie nie tylko część magazynowo-biurowa, ale także showroom zapewniający możliwość testowania produktów i strefa osobistego odbioru towaru dla klientów. Jestem pewien, że tak zaplanowany budynek zapewni dalszą możliwość rozwoju naszemu partnerowi, firmie 123 Łazienka, ponieważ to właśnie e-commerce posiada znaczący potencjał do rozwoju handlu. W ostatnim roku sprzedaż na świecie przez Internet wzrosła o blisko 28% w porównaniu do roku poprzedniego i nadal prognozowany jest jej dalszy wzrost - komentuje Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

123 Łazienka to polski, internetowy lider wyposażenia łazienek i kuchni. W swoim sklepie oferuje szeroki wybór produktów renomowanych, międzynarodowych marek tj. Cersanit, Hansgrohe, Grohe czy Duravit. Powierzchnia magazynu w P3 Błonie zostanie w pełni dostosowana do potrzeb klienta. Na terenie obiektu znajdzie się część magazynowa (9.880 mkw.) z 3-poziomową antresolą i showroom oraz część biurowa (630 mkw.).

Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z wymaganiami certyfikacji BREAM na poziomie very good. Przy jego realizacji użyte zostaną panele z rdzeniem PIR efektywniej izolujące od czynników zewnętrznych, a dach o wzmocnionej konstrukcji pozwoli w przyszłości na montaż paneli fotowoltaicznych. W magazynie zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED wraz z systemem automatycznego sterowania DALI, a krany z perlatorami w łazienkach uruchamiane będą na podczerwień. Budynek wyposażony zostanie także w instalacje do odzysku wody szarej i zegar astronomiczny. Na jego terenie znajdą się także 2 stacje do ładowania samochodów elektrycznych.